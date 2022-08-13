كنان يلدز: موهبة يوفنتوس الشاب الذي رفض برشلونة وبايرن ميونخ

صاحب الـ 17 عامًا، والذي يتم تشبيهه بمسعود أوزيل حصل على انطلاقة قوية وسريعة مع البيانكونيري...

بمجرد بلوغه سن العاشرة، أصبح كنان يلدز واحد من أصغر لاعبي كرة القدم، الذين وقعوا عقدًا احترافيًا مع علامة تجارية رياضية كبيرة، بتوقيعه عقدًا مع شركة أديداس.

والآن بعد سبع سنوات، أصبح من الواضح للجميع، لماذا لا تريد أديداس التفريط في كنان يلدز، الذي بدأ رحلته مع بايرن ميونخ بعد أن لفت انتباه الكشافة بسبب قدرته في السيطرة على الكرة ومراوغة المنافسين بكل سهولة.

وأثناء تواجده في أكاديمية الفريق البافاري ظهرت قدرات اللاعب الذي تألق في مركز صانع الألعاب، إلى أن شبهه البعض بالنجم الألماني مسعود أوزيل، خاصة أن الثنائي تعود أصولهما إلى تركيا.

وبالرغم من تألقه مع بايرن ميونخ، إلا أن كنان في أوائل عام 2022، قرر أن يتخذ مسارًا جديدًا، وألا يوقع عقدًا احترافيًا مع الفريق البافاري، وبدأت كبار الأندية الأوروبية في محاولة الحصول على توقيعه.

وكان برشلونة قريبًا من التعاقد معه، إلا أن يوفنتوس حسم الصفقة لصالحه في اللحظات الأخيرة، لينضم كنان يلدز إلى كتيبة السيدة العجوز بشكل رسمي في يوليو 2022.

وقال عنه يوخان ساير، رئيس أكاديمية بايرن ميونخ: "يلدز كان يلعب معنا لمدة 10 سنوات، ولكن السبب الحقيقي خلف رحيله هو عدم الاتفاق المالي، ولكنه عندما يشارك مع فريقه الجديد ويشارك في دوري أبطال أوروبا سنكون فخورين به للغاية، سيكون تقديرًا وإظهار العمل الذي نقوم به في أكاديميتنا".

وعانى اللاعب الشاب من العديد من الأزمات في حياته، منها طفرة نمو جسده الكبيرة التي جعلته يظهر بشكل غريب وسط زملائه، بالإضافة إلى اتهامات بأن أحد مدربيه كان يتحدث معه بعنصرية وتنمر، ولكنه كان نجم الفريق الشاب مع بايرن في الموسم الماضي.

بدأ الموسم مع فريق تحت 17 عامًا، ولكن بعد تسجيله لأربعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في أول ثماني مباريات، تم تصعيده سريعًا إلى فريق تحت 19 عامًا عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا.

واستمر نجم كنان في السطوع، حتى بعد وصوله إلى يوفنتوس، فقد شارك مع فريق تحت 19 عامًا، في إحدى البطولات بسويسرا، وحصل حينها على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد تسجيله أربعة أهداف، منها ثلاثية في المباراة النهائية أمام فالنسيا.

هدفه الآن هو شق طريقه إلى الفريق الأول في يوفنتوس، ولكن سيكون من الصعب عليه تحقيق هذا الأمر بسهولة هذا الموسم، خاصة أن الفريق به العديد من النجوم، كما أن أكاديمية يوفنتوس مدججة بالمواهب الشابة التي تنتظر الحصول على فرصة، لتشارك مع الفريق الأول.

ولكن بكل تأكيد إدارة يوفنتوس بعد المجهود التي بذلته في التعاقد مع اللاعب، تعلم أنها تعاقدت مع لاعب بإمكانه صناعة الفارق في المستقبل، الأمر فقط مسألة وقت ليظهر كنان يلدز مع الفريق الأول ليوفنتوس.