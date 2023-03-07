كم يومًا في الأسبوع؟ ملكة جمال كرواتيا تشعل غضب مانشستر يونايتد!

ردود أفعال صاخبة على تويتر

قامت عارضة الأزياء الكرواتية المعروفة إيفانا نول، بالسخرية من مانشستر يونايتد بعد خسارة الشياطين الحمر أمام ليفربول 7/0 يوم الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي.

ملكة جمال كرواتيا السابقة خطفت الأنظار بشكل لافت في كأس العالم قطر 2022، وواصلت الظهور بشكل مستمر بعد البطولة للتفاعل مع مختلف الأحداث الكروية.

وقامت إيفانا بنشر تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" قالت فيها:"كم يومًا لدينا في الأسبوع؟".

وقامت الجماهير بالتفاعل مع هذه التغريدة بشكل صاخب، حيث قال أحدهم "لدينا مانشستر يونايتد" في إشارة إلى الهزيمة الساحقة للفريق على ملعب أنفيلد، وسط حالة من الغضب لدى جمهور الشياطين الحمر.

يذكر أن مانشستر يحتل المركز الثالث بالدوري الإنجليزي بـ49 نقطة، بينما يأتي ليفربول بالمركز الخامس بـ24 نقطة.