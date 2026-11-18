كم هدف سجله لوكاكو مع بلجيكا؟ السجل الكامل لنجم الشياطين الحمر في كأس العالم ويورو والوديات

ظهر المهاجم مع منتخب بلاده لأول مرة في عام 2010 ضد كرواتيا وجاءت أهدافه الدولية الأولى كجزء من ثنائية ضد روسيا في مباراة ودية في نفس العام.
منذ ذلك الحين كان لوكاكو دائمًا من بين هدافي الجيل الذهبي لبلاده الذي طارد الألقاب دون جدوى الألقاب حتى اعتزل في 2026.
ما هو عدد الأهداف التي سجلها نجم إنتر لبلجيكا؟، وفي أي منافسات سجلها؟
دعونا نلقي نظرة على سجل المهاجم الغزير على المستوى الدولي.
إجمالي أهداف روميلو لوكاكو مع بلجيكا
المسابقة
المباريات
الأهدف
كأس العالم
18
8
كأس الأمم الأوروبية
14
6
تصفيات كأس العالم
18
19
تصفيات كأس الأمم
24
21
دوري الأمم الأوروبية
15
14
وديات
46
26
135
94
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كم هدف سجله لوكاكو في كأس العالم
النسخة
المباريات
الأهداف
2014
4
1
2018
6
4
2022
2
0
2026
6
3
الإجمالي
18
8
سجل لوكاكو في كأس الأمم الأوروبية
النسخة
المباريات
الأهداف
2016
5
2
2020
5
4
2024
4
0
14
6
أهداف تصفيات كأس العالم
النسخة
الأهداف
2014
2
2018
11
2022
5
2026
1
19
أهداف لوكاكو الودية
مباريات
أهداف
46
26
الخصوم المفضلون للوكاكو
الفريق
أهداف
إستونيا
8
روسيا
5
إيسلندا
5
لوكسمبورج
5
السويد
5
اسكتلندا
4
كرواتيا
4
أذربيجان
4
جبل طارق
3
سويسرا
3
أوكرانيا
3
قبرص
3
أيرلندا
2
المكسيك
2
كوستاريكا
2
بنما
2
تونس
2
سويسرا
2
سان مارينو
2
الدنمارك
2
اليونان
2