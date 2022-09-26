كم هدف سجله لوكاكو مع بلجيكا؟ السجل الكامل لنجم الشياطين الحمر في كأس العالم ويورو والوديات

مهاجم إنتر هو أكثر من سجل الأهداف لبلاده ويواصل قيادة خط هجوم المنتخب البلجيكي.

روميلو لوكاكو هو أعظم هداف في تاريخ بلجيكا على الإطلاق.

ظهر المهاجم مع منتخب بلاده لأول مرة في عام ٢٠١٠ ضد كرواتيا وجاءت أهدافه الدولية الأولى كجزء من ثنائية ضد روسيا في مباراة ودية في نفس العام.

منذ ذلك الحين كان لوكاكو دائمًا من بين هدافي الجيل الذهبي لبلاده الذي طارد الألقاب دون جدوى الألقاب.

ما هو عدد الأهداف التي سجلها نجم إنتر لبلجيكا؟، وفي أي منافسات سجلها؟

دعونا نلقي نظرة على سجل المهاجم الغزير على المستوى الدولي.

إجمالي أهداف روميلو لوكاكو مع بلجيكا

المسابقة المباريات الأهدف كأس العالم 10 5 كأس الأمم الأوروبية 10 6 تصفيات كأس العالم 16 18 تصفيات كأس الأمم 16 7 دوري الأمم الأوروبية 9 10 وديات 41 22 102 68

كم هدف سجله لوكاكو في كأس العالم

النسخة المباريات الأهداف 2014 4 1 2018 6 4 2022 لم يلعب بعد لم يلعب بعد 10 5

سجل لوكاكو في كأس الأمم الأوروبية

النسخة المباريات الأهداف 2016 5 2 2020 5 4 10 6

أهداف تصفيات كأس العالم

النسخة الأهداف 2014 2 2018 11 2022 5 18

أهداف لوكاكو الودية

مباريات أهداف 41 22

الخصوم المفضلين للوكاكو

الفريق أهداف روسيا 5 أستكلندا 4 إستونيا 4 إيسلندا 4 جبل طارق 3 لوكسمبورج 3 كرواتيا 3 أيرلندا 2 قبرص 2 المكسيك 2 كوستاريكا 2 بنما 2 تونس 2 سويسرا 2 سان مارينو 2 الدنمارك 2 اليونان 2

*البيانات محدثة حتى يوم 23 سبتمبر.