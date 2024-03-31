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كم نقطة يحتاج لها الهلال للفوز بدوري روشن السعودي 2023-2024 بعد الفوز على الشباب؟

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كم نقطة يحتاج لها الهلال للفوز بدوري روشن السعودي 2023-2024 بعد ابتعاده بالصدارة عن منافسه النصر؟ ..

اقترب الهلال من حصد لقب الدوري السعودي للمرة التاسعة عشر في تاريخه بعدما خسر اللقب في النسخة الماضية لصالح الاتحاد.

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الهلال يمتلك أطول سلسلة انتصارات على التوالي في تاريخ اللعبة، إذ وصلت إلى 30 مبارة بعد الفوز على الشباب بنتيجة 4-3.

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وبعد مرور 25 جولة، يمتلك الزعيم 71 نقطة في صدارة دوري روشن السعودي، يليه النصر برصيد 59 نقطة، أي أن الفارق 12 نقطة كاملة.

ونستعرض في التقرير عدد النقاط التي يحتاج لها الهلال للفوز بالدوري السعودي وكذلك إمكانية تحقيق النصر للقب.

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جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الهلال2523207616+6071
2النصر2519247134+3759
3الأهلي2514655127+2448
4الاتحاد2514475134+1746
5التعاون2512764328+1543
6الاتفاق259973227+536
7ضمك259793832+634
8الفتح259794238+434
9الفيحاء258893241-932
10الخليج2587102934-531
11الشباب2577113035-528
12الرائد2576123339-627
13الوحدة2583143845-727
14الرياض2567122346-2325
15الأخدود2573152239-1724
16الطائي2564152552-2722
17أبها2564152960-3122
18الحزم2529142563-3815


متى ينتهي دوري روشن السعودي 2024؟

يتكون دوري المحترفين السعودي من 18 فريقًا، وهو ما يشير إلى أن عدد الجولات هو 34 جولة طوال الموسم.

ولعبت حتى الآن 25 جولة منذ بداية الموسم، وهو ما يعني أن هناك تسع جولات فقط على نهاية موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 34 لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي في 27 مايو 2024.

كم نقطة يحتاجها الهلال للفوز بدوري روشن السعودي 2024؟

الهلال يحتاج إلى 16 نقطة فقط لحصد لقب دوري روشن السعودي في موسم 2023-2024، أي 5 انتصارات وتعادل وحيد، وذلك بغض النظر عن نتائج النصر في المباريات المتبقية.

ويستطيع الزعيم حسم اللقب أمام الحزم في الجولة 31 حال حقق الانتصارات المقبلة على التوالي، ولم يتعثر العالمي في أي مواجهة مقبلة.

ولن يكون الأمر صعبًا على الهلال الذي يمتلك أطول سلسلة انتصارات في العالم، ولم يتعثر في أي مواجهة منذ مباراة ضمك في سبتمبر الماضي.

ما هي مباريات الهلال المتبقية في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
25الشباب - الهلالالسبت 30 مارس 2024،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		4-3نادي الشباب
26الهلال - الأخدودالثلاثاء 2 أبريل 2024،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		-المملكة أرينا
27الخليج - الهلالالجمعة 5 أبريل 2024،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		-الأمير سعود بن جلوي
28الأهلي - الهلالالجمعة 19 أبريل 2024،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		-الجوهرة المشعة
29الهلال - الفتحالجمعة 26 أبريل 2024،
19:00 السعودية، 18:00 السعودية		-المملكة أرينا
30التعاون - الهلالالجمعة 3 مايو 2024،
19:00 السعودية، 18:00 مصر		-مدينة الملك عبد الله الرياضية "بريدة"
31الهلال - الحزمالخميس 9 مايو 2024-المملكة أرينا
32النصر - الهلالالخميس 16 مايو 2024-الأول بارك
33الهلال - الطائيالخميس 23 مايو 2024-المملكة أرينا
34الوحدة - الهلالالإثنين 27 مايو 2024-مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

كيف يحسم الدوري السعودي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب اللائحة التنظيمية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى أحد المعايير التالية بالترتيب:

  • عدد النقاط في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.
  • فارق الأهداف في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.
  • عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.
  • فارق الأهداف في كامل المسابقة
  • الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في كامل الموسم.
  • الفريق الأقل حصولاً على البطاقات الصفراء والحمراء.

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