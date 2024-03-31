كم نقطة يحتاج لها الهلال للفوز بدوري روشن السعودي 2023-2024 بعد الفوز على الشباب؟

كم نقطة يحتاج لها الهلال للفوز بدوري روشن السعودي 2023-2024 بعد ابتعاده بالصدارة عن منافسه النصر؟ ..

اقترب الهلال من حصد لقب الدوري السعودي للمرة التاسعة عشر في تاريخه بعدما خسر اللقب في النسخة الماضية لصالح الاتحاد.

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الهلال يمتلك أطول سلسلة انتصارات على التوالي في تاريخ اللعبة، إذ وصلت إلى 30 مبارة بعد الفوز على الشباب بنتيجة 4-3.

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وبعد مرور 25 جولة، يمتلك الزعيم 71 نقطة في صدارة دوري روشن السعودي، يليه النصر برصيد 59 نقطة، أي أن الفارق 12 نقطة كاملة.

ونستعرض في التقرير عدد النقاط التي يحتاج لها الهلال للفوز بالدوري السعودي وكذلك إمكانية تحقيق النصر للقب.

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جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الهلال 25 23 2 0 76 16 +60 71 2 النصر 25 19 2 4 71 34 +37 59 3 الأهلي 25 14 6 5 51 27 +24 48 4 الاتحاد 25 14 4 7 51 34 +17 46 5 التعاون 25 12 7 6 43 28 +15 43 6 الاتفاق 25 9 9 7 32 27 +5 36 7 ضمك 25 9 7 9 38 32 +6 34 8 الفتح 25 9 7 9 42 38 +4 34 9 الفيحاء 25 8 8 9 32 41 -9 32 10 الخليج 25 8 7 10 29 34 -5 31 11 الشباب 25 7 7 11 30 35 -5 28 12 الرائد 25 7 6 12 33 39 -6 27 13 الوحدة 25 8 3 14 38 45 -7 27 14 الرياض 25 6 7 12 23 46 -23 25 15 الأخدود 25 7 3 15 22 39 -17 24 16 الطائي 25 6 4 15 25 52 -27 22 17 أبها 25 6 4 15 29 60 -31 22 18 الحزم 25 2 9 14 25 63 -38 15



متى ينتهي دوري روشن السعودي 2024؟

يتكون دوري المحترفين السعودي من 18 فريقًا، وهو ما يشير إلى أن عدد الجولات هو 34 جولة طوال الموسم.

ولعبت حتى الآن 25 جولة منذ بداية الموسم، وهو ما يعني أن هناك تسع جولات فقط على نهاية موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 34 لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي في 27 مايو 2024.

كم نقطة يحتاجها الهلال للفوز بدوري روشن السعودي 2024؟

الهلال يحتاج إلى 16 نقطة فقط لحصد لقب دوري روشن السعودي في موسم 2023-2024، أي 5 انتصارات وتعادل وحيد، وذلك بغض النظر عن نتائج النصر في المباريات المتبقية.

ويستطيع الزعيم حسم اللقب أمام الحزم في الجولة 31 حال حقق الانتصارات المقبلة على التوالي، ولم يتعثر العالمي في أي مواجهة مقبلة.

ولن يكون الأمر صعبًا على الهلال الذي يمتلك أطول سلسلة انتصارات في العالم، ولم يتعثر في أي مواجهة منذ مباراة ضمك في سبتمبر الماضي.

ما هي مباريات الهلال المتبقية في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 25 الشباب - الهلال السبت 30 مارس 2024،

22:00 السعودية، 21:00 مصر 4-3 نادي الشباب 26 الهلال - الأخدود الثلاثاء 2 أبريل 2024،

22:00 السعودية، 21:00 مصر - المملكة أرينا 27 الخليج - الهلال الجمعة 5 أبريل 2024،

22:00 السعودية، 21:00 مصر - الأمير سعود بن جلوي 28 الأهلي - الهلال الجمعة 19 أبريل 2024،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - الجوهرة المشعة 29 الهلال - الفتح الجمعة 26 أبريل 2024،

19:00 السعودية، 18:00 السعودية - المملكة أرينا 30 التعاون - الهلال الجمعة 3 مايو 2024،

19:00 السعودية، 18:00 مصر - مدينة الملك عبد الله الرياضية "بريدة" 31 الهلال - الحزم الخميس 9 مايو 2024 - المملكة أرينا 32 النصر - الهلال الخميس 16 مايو 2024 - الأول بارك 33 الهلال - الطائي الخميس 23 مايو 2024 - المملكة أرينا 34 الوحدة - الهلال الإثنين 27 مايو 2024 - مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

كيف يحسم الدوري السعودي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب اللائحة التنظيمية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى أحد المعايير التالية بالترتيب:

عدد النقاط في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.

عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

فارق الأهداف في كامل المسابقة

الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في كامل الموسم.

الفريق الأقل حصولاً على البطاقات الصفراء والحمراء.

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