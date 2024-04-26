Vinicius Junior Real Madrid Barcelona 2023-24Getty
بلال محمد

كم نقطة يحتاجها ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني 2023-2024؟

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أصبح ريال مدريد الأقرب للفوز بالدوري الإسباني موسم 2023-2024، فكم نقطة يحتاج لها لحصد اللقب؟

موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني يشهد صراعًا محتدمًا بين ريال مدريد وبرشلونة، حامل اللقب في النسخة الأخيرة، والذي يتمنى الاحتفاظ بلقبه، بينما يريد الفريق الملكي إعادة اللقب المحبب إلى جماهيره لخزائنه من جديد.

وبعد فوز ريال مدريد في الكلاسيكو، أصبح الفارق 11 نقطة لصالح الملكي مما جعله الأقرب لحصد اللقب خلال الموسم الجاري، وصعوبة لحاق النادي الكتالوني به.

وفي التقرير التالي من "جول" يكشف سير المنافسة في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، وكم نقطة يحتاج لها ريال مدريد لحصد البطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1ريال مدريد33266171224984
2برشلونة32217464372770
3جيرونا32215667402768
4أتلتيكو مدريد32194959382161
5أتلتيك بيلباو321610652302258
6ريال سوسييداد331312846351151
7ريال بيتيس32121284038248
8فالنسيا32138113534147
9فياريال32119125155-442
10خيتافي32913103844-640
11أوساسونا32116153746-939
12إشبيلية32910134145-437
13لاس بالماس32107153039-937
14ديبورتيفو ألافيس3298152838-1035
15رايو فاييكانو32713122739-1234
16ريال مايوركا32613132638-1231
17سيلتا فيجو32710153747-1031
18قادش32413152245-2325
19غرناطة3239203361-2818
20ألميريا32111203164-3314

متي ينتهي الدوري الإسباني 2023-2024؟

يضم الدوري الإسباني 20 فريقًا، وهو ما يعني أن عدد الجولات في كل موسم هو 38 جولة.

المباريات التالية

وبحسب روزنامة الليجا، فإن الجولة الأخيرة من المسابقة ستكون يوم 26 مايو 2024.

ما مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني 2023 - 2024:

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
30ريال مدريد - أتلتيك بيلباوالأحد 31 مارس 2024
21:00 مصر، 22:00 السعودية		0-2سانتياجو برنابيو
31مايوركا - ريال مدريدالسبت 13 أبريل 2024
18:30 مصر، 19:30 السعودية		1-0إيبيروستار
32ريال مدريد - برشلونةالأحد 21 أبريل 2024
21:00 مصر، 22:00 السعودية		2-3سانتياجو برنابيو
33ريال سوسييداد - ريال مدريدالجمعة 26 أبريل 2024
22:00 مصر والسعودية		1-0أنويتا
34ريال مدريد - قادشالثلاثاء 4 مايو 2024
17:15 مصر والسعودية		-سانتياجو برنابيو
35غرناطة - ريال مدريد12 مايو 2024-لوس كارمينيس
36ريال مدريد - ألافيش15 مايو 2024-سانتياجو برنابيو
37فياريال - ريال مدريد19 مايو 2024-لا سيراميكا
38ريال مدريد - ريال بيتيس26 مايو 2024-سانتياجو برنابيو

كم نقطة يحتاجها ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني 2023-2024؟

ريال مدريد يحتاج للفوز في 3 مباريات فقط لحصد لقب الدوري الإسباني دون النظر لنتائج برشلونة.

كما يمكن أن يتعادل الملكي في مباراتين ويفوز في مباراتين لحصد البطولة أيضًا.

وفي حال حقق ريال مدريد الفوز بصورة متتالية، فهذا يعني تحقيقه اللقب في الجولة 35 ضد غرناطة.

كيف يحسم الدوري الإسباني في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب لائحة الدوري الإسباني، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب:

  • المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط
  • فارق الأهداف في المباريات التي لُعبت بين الأندية التي تساوت في عدد النقاط
  • فارق الأهداف بوجه عام
  • وعليه، فإنه في حال التساوي في النقاط تذهب البطولة لريال مدريد والذي انتصر في مباراتيه على برشلونة خلال الموسم الحالي.
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