كم نقطة يحتاجها برشلونة للفوز بالدوري الإسباني 2022-23؟

أحمد مجديأحمد مجدي
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Barcelona(C)Getty Images
الدوري الإسباني - لا ليجابرشلونة

حقق برشلونة بطولة الدوري الإسباني لآخر مرة في موسم 2018-2019 والآن بات قاب قوسين أو أدنى من العودة للتتويج.

أصبحنا الآن في الثلث الأخير من الموسم الكروي في الدوريات الخمسة الكبرى، ولم تتبق إلا جولات يسيرة ويتم الإعلان عن أبطال هذه الدوريات.

الدوري الإسباني يدخل رمقه الأخير، وبرشلونة على أعتاب التتويج بلقب غالٍ للغاية، وهو الذي غاب عن التتويج لمدة 3 سنوات.

برشلونة بعد الفوز على ريال مدريد قطع شوطًا نحو التتويج باللقب بإيصال الفارق لـ 12 نقطة، ولكن التحدي هو الوصول للجولة الأخيرة متقدمًا على منافسيه.

في السطور التالية نستعرض لكم كم عدد النقاط التي تتبقى لبرشلونة كي يتوج بلقب الدوري الإسباني 2022-23.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-23

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط
1برشلونة262222499+4068
2ريال مدريد2617545121+3056
3أتلتيكو مدريد2615654219+2351
4ريال سوسييداد2614663524+1148
5ريال بيتيس2613673426+845
6فياريال2612593224+841
7أتلتيك بيلباو26106103628+836
8رايو فاييكانو269983130+136
9أوساسونا2697102227-534
10سيلتا فيجو2697103235-334
11مايوركا2695122227-532
12جيرونا2687114041-131
13خيتافي2678112734-729
14إشبيلية2677122942-1328
15قادش26610102138-1728
16بلد الوليد2684142038-1828
17إسبانيول2669113242-1027
18فالنسيا2675142831-326
19ألميريا2675143045-1526
20إلتشي2627171951-3213

كم نقطة يحتاجها برشلونة للفوز بالدوري الإسباني 2022-23؟

يحتاج برشلونة إلى الوصول للنقطة رقم 93 من أجل ضمان الحصول على لقب الدوري الإسباني 2022-23 دون الالتفات لنتائج المنافسين.

في الوقت الراهن يملك برشلونة 68 نقطة جمعها من 26 مباراة بواقع 22 فوزًا وهزيمتين وتعادلين.

يحتاج برشلونة إلى تحصيل 25 نقطة فأكثر في المواجهات اللاحقة كي يضمن الفوز بالليجا دون الالتفات لنتائج المنافسين أو انتظار تعثرهم.

هذا يعني أن برشلونة لابد أن يفوز في 9 مباريات من أصل 12 مباراة متبقية له في الليجا، أو أن يفوز في 8 ويتعادل في 1 حتى لو فاز ريال مدريد منافسه المباشر في كل مبارياته الـ 12.

متى كان آخر لقب لبرشلونة في الدوري الإسباني؟

آخر لقب لبرشلونة في الدوري الإسباني كان في موسم 2018-2019 أي أنه غاب عن التتويج في 3 نسخ، فاز ريال مدريد منها بنسختين، بينما حصل أتلتيكو مدريد على لقب.

ما هي المباريات المتبقية لبرشلونة في الدوري الإسباني 2022-23؟

تتبقى لبرشلونة 12 مباراة في الدوري الإسباني 2022-23، نستعرضها في الجدول التالي:-

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
إلتشي - برشلونةالسبت 1 أبريل 2023-مانويل مارتينيز فاليرو
برشلونة - جيروناالإثنين 10 أبريل 2023-سبوتيفاي كامب نو
خيتافي - برشلونةالأحد 16 أبريل 2023-كولوسيوم ألفونسو بيريث
برشلونة - أتلتيكو مدريدالأحد 23 أبريل 2023-سبوتيفاي كامب نو
رايو فاييكانو - برشلونةالأربعاء 26 أبريل 2023-دي فاييكاس
برشلونة - ريال بيتيسالأحد 30 أبريل 2023-سبوتيفاي كامب نو
برشلونة - أوساسوناالأربعاء 3 مايو 2023-سبوتيفاي كامب نو
إسبانيول - برشلونةالأحد 14 مايو 2023-باور 8
برشلونة.- ريال سوسييدادالأحد 21 مايو 2023-سبوتيفاي كامب نو
بلد الوليد - برشلونةالأربعاء 24 مايو 2023-خوسيه ثوريا
برشلونة - مايوركاالأحد 28 مايو 2023-سبوتيفاي كامب نو
سيلتا فيجو - برشلونةالأحد 4 يونيو 2023-بالايدوس

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