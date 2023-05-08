كم نقطة يحتاجها الأهلي للفوز بدوري يلو 2022-23؟ والعودة إلى دوري روشن السعودي؟

بلال محمد
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Marcos Amaral Ahli Ain Yelo League 11.04.2023Ahli Twitter
الأهليدوري روشن السعوديدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

الراقي في الطريق الصحيح للعودة إلى دوري روشن السعودي...

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تشتد الإثارة والمتعة في دوري يلو موسم 2022-23، ولم تتبق إلا جولات يسيرة ويتم الإعلان عن بطل الدوري الذي يتصدره الأهلي في الوقت الحالي.

ومع دخول دوري يلو الرمق الأخير، يطمح الأهلي إلى مواصلة تصدره للترتيب من أجل تحقيق اللقب، مع العودة إلى دوري روشن السعودي من جديد في الموسم المقبل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على كم عدد النقاط التي يحتاجها الأهلي للصعود إلى دوري روشن، والفوز بدوري يلو.

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جدول ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023

الترتيبالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي3019834522+2365
2الأخدود3019565428+2662
3الرياض3118584933+1659
4الحزم3017765027+2358
5الفيصلي3014973828+1051
6العربي30111093637-143
7الخلود30117122925+440
8الجبلين31912104140139
9أحد31912102734-739
10هجر31109123539-439
11العروبة31107143337-437
12العين30106143038-836
13القادسية30810122330-734
14جدة3096152835-733
15القيصومة3061593039-933
16نجران3079142946-1730
17الساحل30511142842-1426
18الشعلة3138201944-2517

كم نقطة يحتاجها الأهلي للصعود إلى الدوري السعودي؟

يتبقى للأهلي أربع مباريات حتى نهاية المسابقة، ويتصدر ترتيب الدوري حاليًا برصيد 65 نقطة، جمعهم من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 8 وخسارة ثلاث مباريات.

ولذلك ضمن الأهلي التأهل والعودة إلى دوري روشن السعودي مرة أخرى بعد هبوطه الموسم الماضي، لتعود القلعة لمكانها الطبيعي.

كم نقطة يحتاجها الأهلي للفوز بدوري يلو 2022-23؟

كما ذكرنا سابقًا فإن الأهلي لديه أربع مباريات حتى نهاية الدوري، وفي رصيده 65 نقطة، ويحتاج الراقي إلى الوصول للنقطة 75 لضمان الفوز بالبطولة، بشكل رسمي دون النظر إلى نتائج المنافسين.

هذا يعني أن الأهلي بحاجة إلى 10 نقاط للفوز بدوري يلو 2022-23 بشكل رسمي، آي يكفيه الفوز في ثلاثة مباريات فقط والتعادل في مباراة وحيدة.

ما هي المباريات المتبقية للأهلي في دوري يلو 2023؟

الجولة
المباراة
الموعد
النتيجةالملعب

26

الأهلي - الفيصلي

السبت 15 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر

2-2

الأمير عبد الله الفيصل

29

الساحل - الأهلي

الإثنين 24 أبريل 2023،
20:40 السعودية، 19:40 مصر

3-1

استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

30

هجر - الأهلي

الأربعاء 3 مايو 2023،
20:15 السعودية ومصر

2-1

ملعب نادي هجر

31

الأهلي - العربي

الثلاثاء 9 مايو 2023،
20:45 السعودية ومصر

-

الأمير عبد الله الفيصل

32

الشعلة - الأهلي

الأربعاء 17 مايو 2023،
20:20 السعودية ومصر

-

ملعب نادي الشعلة

33

الأهلي - القادسية

الثلاثاء 23 مايو 2023،
21:00 السعودية ومصر

-

الأمير عبد الله الفيصل

34

الحزم - الأهلي

الإثنين 29 مايو 2023،
21:00 السعودية ومصر

-

ملعب نادي الحزم

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