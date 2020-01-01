كم مرة فاز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا؟

نتعرف سويًا في هذا التقرير على عدد المرات التي تمكن فيها بايرن ميونخ من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وكم مرة وصل فيها إلى النهائي..

يُصنف بايرن ميونخ كأحد أقطاب كرة القدم الأوروبية عبر تاريخها، والريادة واضحة له وبفارق كبير عندما يتعلق الأمر بالمنافسات المحلية في ألمانيا.

حقق العملاق البافاري لقب الدوري الألماني في 30 مناسبة آخرها هذا الموسم، كما توِّج بطلًا لبطولة كأس ألمانيا في 20 مناسبة آخرها أيضًا هذا الموسم.

لا يُنازع أحد البايرن السيادة داخل ألمانيا على وجه الخصوص، بينما في أوروبا تمكن النادي الأحمر من تسطير تاريخ طويل وفرض نفسه وسط الكبار منذ سبعينيات القرن الماضي على وجه التحديد.

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الآن البافاري يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وسيلتقي مع باريس سان جيرمان في النهائي يوم الأحد على ملعب دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

تاريخ طويل للعملاق الألماني في أوروبا، فما هو عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا التي ظفر بها بايرن ميونخ عبر تاريخه؟ وما عدد النهائيات التي وصل لها بشكل عام؟ في هذا التقرير نتعرف سويًا.

كم مرة فاز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا؟

حقق بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات، ثلاث منهم متتاليين (1973-74، 1974-75، 1975-76) على حساب أتلتيكو مدريد وليدز يونايتد وسانت إتيان.

المرة الرابعة كانت على حساب فالنسيا موسم 2000-2001 بركلات الترجيح، والخامسة كانت على حساب بوروسيا دورتموند في موسم 2012-2013 بهدفين لهدف.

كم عدد المرات التي وصل فيها بايرن ميونخ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا؟

وصل بايرن ميونخ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 11 مناسبة من قبل أولها في موسم 1973-74 وتمكن من تحقيق اللقب الأول له حينها على حساب أتلتيكو مدريد.

ثم لعب بايرن النهائي بعدها سنتين متتاليتين تمكن من الفوز بهما أيضًا على حساب ليدز يونايتد الإنجليزي وسانت إتيان الفرنسي.

الهزيمة الأولى التي تلقاها بايرن في النهائيات كانت في موسم 1981-82، وكان ذلك على يد أستون فيلا بهدف نظيف، ثم خسر مجددًا النهائي على يد بورتو موسم 1986-87 بكعب رابح ماجر الشهير.

بعدها عاد البافاري وهُزِم على يد مانشستر يونايتد في النهائي بموسم 1998-99، النهائي التاريخي الشهير الذي فاز به المانيو في آخر 5 دقائق بهدفين لهدف في ريمونتادا سولشاير بكامب نو التي لا تنسى.

أخيرًا عاد البايرن وحقق الانتصار وتوِّج بلقبه الرابع في موسم 2000-2001 بقيادة مدربه أوتمار هيتسفيلد على حساب فالنسيا بركلات الجزاء.

النحس عاد ولازم بايرن مجددًا فخسر نهائي 2009-2010 على يد إنتر جوزيه مورينيو بهدفين نظيفين في سانتياجو برنابيو، ثم خسر نهائي 2011-2012 من تشيلسي بركلات الترجيح في قلب معقل النادي الألماني، أليانز آرينا.

وفي آخر نهائي موسم 2012-2013، ظفر بايرن باللقب وعوّض خسائره بعد الفوز في ملعب ويمبلي التاريخي بهدفين لهدف على حساب الألماني الآخر بوروسيا دورتموند.

الأحد يلتقي بايرن مع باريس في النهائي رقم 11 له، فهل يدرك السادسة أم يتوقف رصيده عند 5 ألقاب فقط؟

مباريات بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا: