كم عدد بطولات المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا؟

يعد المنتخب السعودي أحد كبار المنتخبات العربية بما قدمه طوال تاريخه على الصعيد القاري والعالمي، ومع اقتراب كأس آسيا، كم مرة فاز الأخضر بالمسابقة؟

تاريخ كبير يحظى به منتخب السعودية سواءً على الصعيد القاري أو على الصعيد العالمي، حيث دائمًا وأبدًا ما تواجد الأخضر في مختلف المسابقات وكان فاعلًا رئيسيًا وبطل لجزء كبير منها.

على الصعيد القاري، منتخب السعودية هو أحد أعرق وأهم منتخبات قارة آسيا، وعلى مدار تاريخه كان دائمًا ناقوس خطر لجميع المنتخبات المنافسة على لقب كأس أمم آسيا.

ومع ضمان تأهل المنتخب السعودي إلى كأس أمم آسيا في نسخة 2023 المزمع إقامتها على الأراضي الصينية، نستعرض وإياكم تاريخ العملاق العربي في هذه البطولة المجمعة.

صحيح أن المشاركات الأخيرة للسعودية في المونديال الآسيوي لم تكن على القدر المطلوب، لكن التاريخ يخبرنا حقيقة هامة وهي أن الأخضر دائمًا وأبدًا ما يكون وسط الأبطال.

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الآن نستعرض كل ما يخص مشاركات المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا.

كم عدد بطولات المنتخب السعودي في كأس آسيا؟

حقق منتخب السعودية لقب كأس أمم آسيا في ثلاث مرات، ويعد ثاني أكثر المنتخبات تحقيقًا للقب بعد حامل الرقم القياسي منتخب اليابان، الذي حقق البطولة في أربع مناسبات.

كما سبق للمنتخب السعودي أن وصل إلى نهائي كأس أمم آسيا في ثلاث مناسبات أخرى ولم يكن التوفيق حليفه فيها، ليكون ثاني أكتر منتخب احتل وصافة البطولة بثلاث مرات بعد كوريا الجنوبية (4 مرات).

اللقب عدد مرات تحقيقه كأس أمم آسيا 3 (1984، 1988، 1996)

ما هو تاريخ مشاركات المنتخب السعودي في كأس آسيا؟

وُلِد المنتخب السعودي كبيرًا منذ المشاركة الأولى له في كأس آسيا، فكان بطلًا للمسابقة بأول مشاركة له عام 1984، بالبطولة التي أقيمت في ماليزيا.

وحافظ الأخضر على لقبه في النسخة التالية، وظفر بدرع كأس آسيا الثاني له عام 1988 على الأراضي القطرية.

وفي نسخة 1992 باليابان، نجح المنتخب السعودي في الوصول إلى النهائي، لكنه خسر أمام أصحاب الأرض واكتفى بالميدالية الفضية.

سرعان ما عاد فرسان الأخضر إلى اللقب مجددًا، حيث حققوه في نسخة 1996 في الإمارات.

بنسخة 2000، تلقى المنتخب السعودي هزيمته الثانية في النهائي، وللمصادفة كانت أيضًا على يد منتخب اليابان.

أما نسخة 2004 بالصين فكانت أقل مشاركة في التاريخ السعودي، حيث ودع المنتخب من دور المجموعات للمرة الأولى.

وفي 2007 عادت السعودية بقوة ووصلت إلى النهائي قبل أن تخسره أمام شقيقتها العراق بهدف يونس محمود الشهير.

آخر ثلاث نسخ كانوا مخيبين للآمال للغاية للسعوديين، في 2011 و 2015، ودّع الأخضر من دور المجموعات.

أما آخر مشاركة له في نسخة 2019 بالإمارات فقد انتهت بالخروج من دور الـ16.