كم عدد بطولات المنتخب السعودي في كأس العرب؟

يعد المنتخب السعودي أحد كبار المنتخبات العربية بما قدمه طوال تاريخه على الصعيد القاري والعالمي، ومع عودة البطولة العربية، كم مرة فاز الأخضر بالمسابقة؟

تعود البطولة العربية من جديد بشكلٍ مغاير وتحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم مع نهاية 2021، حيث تقام في ديسمبر من العام الحالي في قطر.

ستكون هذه النسخة العاشرة من البطولة، ويشارك فيها 23 فريقًا من دورها التمهيدي، أما دور المجموعات فستبدأ 9 منتخبات منافستها من خلاله، وسيلحق بهم 7 منتخبات، ليكملوا النصاب بـ16 منتخبًا تم توزيعهم بالفعل على 4 مجموعات.

احتل المنتخب السعودي المركز 65 في تصنيف الفيفا، وهو في المركز الخامس عربيًا خلف تونس والجزائر والمغرب ومصر، وبذلك سيشارك في كأس العرب 2021 من دور المجموعات، وقد أوقعته القرعة رفقة المنتخب المغربي والفائز من الأردن وجنوب السودان والفائز من فلسطين وجزر القمر.

جدول مباريات ومجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب 2021

وقبل انطلاق البطولة العربية 2021، نتعرف معًا على تاريخ مشاركات المنتخب السعودي في المسابقة.

كم عدد بطولات المنتخب السعودي في كأس العرب؟

المنتخب السعودي هو ثاني أكثر المنتخبات فوزًا بالبطولة العربية في تاريخها، حيث فاز بها مرتين على التوالي عامي 1998 و2002، ولا يسبقه إلا المنتخب العراقي الذي فاز بها 4 مراتٍ من قبل.

اللقب عدد مرات تحقيقه كأس العرب 2 (1998، 2002)

ما هو تاريخ مشاركات المنتخب السعودي في كأس العرب؟

بدأت البطولة العربية في عام 1963 في لبنان، وتغيب المنتخب السعودي عن أول 3 نسخ لها فقط، وشارك في جميع النسخ التالية.

نظمت السعودية البطولة عام 1985 وشارك بالطبع الأخضر، وفي مشاركته الأولى حصر على المركز الثالث.

في 1988 شارك الممنتخب السعودي الأولمبي وليس المنتخب الأول، فخرج من الدور الأول بعد أن تذيل مجموعته التي تواجدت بها منتخبات مصر والعراق ولبنان وتونس.

عاد المنتخب السعودي للواجهة من جديد في 1992 ووصل للنهائي، لكنه خسره من المنتخب المصري الذي استضاف البطولة، ثم فاز الأخضر بنسختي 1988 و2002 على التوالي.

وفي النسخة الأخيرة من كأس العرب في 2012، خرج منتخب السعودية من نصف النهائي على يد ليبيا، ثم خسر مباراة تحديد المركز الثالث من العراق.