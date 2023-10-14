تعرف على عدد المرات التي استضافت فيها قارة آسيا المونديال...

تنظيم كأس العالم شرف كبير تسعى كافة دول العالم للحصول عليه، من أجل إبهار الجميع واستضافة أهم حدث كروي على أراضيها، وتتسابق البلاد المختلفة للحصول على هذا الشرف، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشهد اختيار الدولة المستضيفة لمباريات المونديال، جدلًا كبيرًا على مدار التاريخ خاصة في الفترة الأولى للبطولة التي بدأت عام 1930، إذ كان التنظيم منحصرًا بين أوروبا، وأمريكا الجنوبية.

وبعد الحرب العالمية الثانية، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، تفعيل نظام المداورة بين دول أوروبا، وقاراتي أمريكا الشمالية والجنوبية لاستضافة البطولة، حتى عام 2002، عندما تغير نظام الاختيار، إلى نظام تصويت.

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ومنذ ذلك الحين استضافت القارات الأخرى المونديال، بعدما كان منحصرًا بين أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، فقد شاهدنا البطولة في جنوب إفريقيا، وفي قطر النسخة وغيرهم.

والآن تسعى المملكة العربية السعودية، إلى الحصول تنظيم بطولة كأس العالم 2034، وتجهز ملفًا ضخمًا لتقديمه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل فتح باب التصويت.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على عدد المرات التي استضافت فيها قارة آسيا البطولة.

كم مرة استضافت قارة آسيا كأس العالم؟

لم تستضف قارة آسيا، بطولة كأس العالم إلا مرتين، الأولى كانت في عام 2002 بتنظيم مشترك بين كوريا الجنوبية واليابان، وحينها حصلت البرازيل على اللقب.

والمرة الثانية، حصلت قطر على شرف تنظيم البطولة في 2022، والتي قدمت واحدة من أمتع نسخ المونديال، سواء داخل الملعب على المستوى الفني أو خارجه على مستوى التنظيم.

قطر خطفت أنظار العالم وأبهرت الجميع، بقدرتها الهائلة في استضافة المونديال، بتجهيزها ملاعب مميزة، وأجواء أدهشت كل من تواجد في قطر.