كم مباراة يحتاجها محمد صلاح ليكون الهداف التاريخي لليفربول؟!

النجم المصري حطم الكثير من الأرقام القياسية وفي طريقه للرقم الأهم.

منذ وصوله إلى صفوف ليفربول ومحمد صلاح يضرب رقمًا قياسيًا بعد الآخر، ليصبح أحد أبرز الأساطير في تاريخ النادي.

صلاح الذي أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي محطمًا أرقام العديد من الأساطير أمام طريق ليس بالسهل نحو الإنفراد بلقب الهداف التاريخي للريدز في كافة البطولات.

فكم عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح مع الريدز ومتى يصبح الهداف التاريخي للفريق؟

كم عدد أهداف محمد صلاح في مسيرته؟

من هو الهداف التاريخي لليفربول؟

الهداف التاريخي لليفربول في كافة البطولات الأسطورة إيان راش الذي سجل 364 هدفًا.

وفي الوقت الحالي يحتل محمد صلاح المركز السابع في تلك القائمة بـ 178 هدفًا في كافة المسابقات خلال 291 مباراة خاضها.

الترتيب اللاعب المباريات الأهداف 1 إيان راش 660 346 2 روجر هانت 492 285 3 جوردون هودسون 377 241 4 بيلي ليدل 534 228 5 ستيفن جيرارد 710 186 6 روبي فاولر 369 183 7 محمد صلاح 292 178 8 كيني دالجليش 515 172 9 مايكل أوين 297 158 10 هاري تشامبرس 339 151

ما هو معدل أهداف محمد صلاح مع ليفربول في كافة البطولات؟

معدل أهداف محمد صلاح في المباراة الواحدة مع ليفربول هو 0.62 هدف، وهو أحد أعلى المعدلات بين هدافي الريدز في التاريخ.

إيان راش الهداف التاريخي للريدز يملك معدل أقل بكثير من صلاح، أي أن المصري في حاجة لمباريات أقل من أجل تحطيم رقمه.

معدلات نجوم ليفربول في التسجيل

اللاعب المعدل التهديفي جوردون هودسون 0.63 محمد صلاح 0.60 روجر هانت 0.57 مايكل أوين 0.53 إيان راش 0.52 روبي فاولر 0.49 هاري تشامبرس 0.44 بيلي ليدل 0.42 كيني دالجليش 0.33 ستيفين جيرارد 0.26

*المعدلات في الجدول أعلاه تعتمد على ترتيب أكثر عشرة لاعبين تسجيلًا في تاريخ ليفربول

متى يصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول؟

بحسبة بسيطة نجد أن صلاح في حاجة إلى تسجيل 168 هدفًا حتى يعادل رقم إيان راش في عدد الأهداف في كافة البطولات.

وبقسمة عدد الأهداف التي يحتاج صلاح لتسجيلها والذي هو 168 هدفًا على معدل تسجيله في كل مباراة والذي هو 0.60 سنجد أن صلاح في حاجة إلى 271 مباراة أخرى لمعادلة ذلك الرقم.