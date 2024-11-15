كم مباراة يحتاجها كريستيانو رونالدو للوصول للهدف رقم 1000؟

النجم البرتغالي يغرد منفردًا.

يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو كسر الأرقام القياسية، حيث أصبح الهداف التاريخي لكرة القدم الدولية بعد أن كسر رقم الإيراني علي دائي قبل شهور.

ويسعى النجم البرتغالي الآن للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية، ليصنع إنجازًا جديدًا يُكتب باسمه بعيدًا عن كافة منافسيه.

لكن متى يصل كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 1000؟ وكم مباراة يحتاجها النجم البرتغالي للوصول إلى هذا الرقم المميز؟ ذلك ما نحاول رصده فيما يلي:

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من هو هداف كرة القدم عبر التاريخ؟!

يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة ترتيب هدافي كرة القدم عبر التاريخ بـ 907 هدفًا في الوقت الحالي بحسب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء ويحل الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني خلفه ولا يملك أي لاعب فرصة اللحاق بهما سوى روبرت ليفاندوفسكي صاحب المركز السابع.

جدول الهدافين التاريخيين لكرة القدم، بآخر تحديث له بتاريخ 1 نوفمبر 2024:

الترتيب اللاعب إجمالي عدد الأهداف في مسيرته 1 كريستيانو رونالدو 910 2 ليونيل ميسي 850 3 بيليه 762 4 روماريو 756 5 فيرينتس بوشكاش 725

ما هو معدل أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته؟

لعب كريستيانو رونالدو 1250 مباراة في مسيرته مع أندية سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر ومنتخب البرتغال، وسجل فيهم حتى الآن 910 هدفًا، يملك رونالدو معدل 0.728 هدف في كل مباراة.

كم مباراة يحتاجها رونالدو حتى يصل للهدف رقم 1000 في مسيرته اللامعة؟

كما أوضحنا فالنجم البرتغالي يملك معدل 0.728 هدفًا في المباراة الواحدة، وهو في الوقت الحالي يحتاج إلى تسجيل 90 هدفًا في كل البطولات حتى يصل إلى ذلك الرقم.

وبقسمة عدد الأهداف التي يحتاجها رونالدو للوصول إلى الهدف رقم ألف وهو 90 هدفًا، على معدل تسجيله في كل مباراة والذي هو 0.728 سنجد أن النجم البرتغالي في حاجة إلى 123.6 مباراة من أجل تحقيق ذلك الرقم التاريخي.

ما هو الموعد التقريبي لوصول رونالدو لـ 1000 هدف؟

بالنظر إلى معدل خوض رونالدو للمباريات في الموسم الماضي والذي سبقه سنجد أن البرتغالي يخوض حوالي 40 مباراة في الموسم الواحد.

وهذا يعني أن البرتغالي من الممكن أن يحقق ذلك الرقم خلال حوالي موسمين ونصف، أي مع حلول النصف الثاني من عام 2027 في الفترة بين يونيو وديسمبر، ذلك لو استمر في الملاعب وفي الحفاظ على مستوياته ومعدلاته التهديفية إلى ذلك الوقت.