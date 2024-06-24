كم عدد مرات انسحاب الزمالك أمام الأهلي في ديربي القاهرة؟ وما العقوبات المتوقعة؟

ما العقوبات المتوقعة على الزمالك في حال انسحابه أمام الأهلي في ديربي القاهرة؟

لا صوت يعلو فوق صوت ديربي القاهرة، في الرياضة المصرية بالوقت الحالي، وهل ينسحب الزمالك من مباراته أمام الأهلي في الدوري المصري، أم يقام اللقاء في موعده.

وكان من المقرر أن يلعب الزمالك أمام الأهلي، مساء الثلاثاء 25 يونيو 2024، على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري المصري، إلا أن الزمالك أعلن رسميًا انسحابه من اللقاء..

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على عدد مرات انسحاب الزمالك أمام الأهلي في ديربي القاهرة.

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كم عدد مرات انسحاب الزمالك أمام الأهلي في ديربي القاهرة؟

على مدار سنوات طويلة، كان ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك مليء بالإثارة والمتعة، داخل المستطيل الأخضر وخارجه، لم لا وهو واحد من أقوى الديربيات العربية.

ولكن هناك جانب مظلم لتلك الإثارة، إذ تشوبها في بعض الأوقات أزمات قد تصل إلى الانسحاب وعدم إقامة المباراة وهذا حدث من قبل في خمس مناسبات.

بداية تلك الانسحابات كانت في موسم 1947-1948، عندما رفض الزمالك لعب المباراة الأخيرة في دوري منطقة القاهرة أمام الأهلي.

وفي موسم 1995-1996، قرر الزمالك الانسحاب من المباراة في الدقائق الأخيرة اعتراضًا على هدف سجله حسام حسن، قبل أن تشهد مباراة القمة بعدها بثلاث سنوات انسحابًا جديدًا للزمالك بعد بداية اللقاء بأربع دقائق اعتراضًا على طرد أيمن عبد العزيز.

وبينما انسحب الزمالك للمرة الرابعة، في الدوري المصري بموسم 2019-2020، عندما طلب الفارس الأبيض تأجيل اللقاء ورفض اتحاد الكرة هذا الطلب، وحينها قررت إدارة الزمالك خوض اللقاء بالناشئين ولكن حافلة الفريق لم تصل إلى الملعب بسبب تعطلها.

وكان آخر انسحاب في ديربي القاهرة، في السوبر المصري 2023، عندما رفض الزمالك خوض اللقاء اعتراضًا على عدم توقيع عقوبة على اللاعب محمود كهربا وإيقافه، ودخول الفريق الأبيض في أزمة مع اتحاد الكرة، وشارك بيراميدز بدلًا منه.

ما العقوبات المتوقعة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي؟

بحسب القوانين واللوائح فإن الزمالك في حال انسحابه أمام الأهلي، سيتم اعتباره مهزومًا في اللقاء بهدفين دون رد، بالإضافة إلى خصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الدوري.

وفي حال إصرار إدارة الزمالك، على عدم استكمال بطولة الدوري، ستكون العقوبات أكبر إذ يتم حرمان الفريق من المشاركة في أي من المسابقات لمدة موسم، مع هبوط الفريق إلى الدرجة الأخيرة من المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة.