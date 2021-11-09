كم عدد بطولات منتخب قطر في تاريخه؟

أصبح منتخب قطر قوة لا يستهان بها في القارة الصفراء في السنوات الأخيرة، خاصةً بعد فوزه بالنسخة الأخيرة من كأس آسيا على حساب كبار القارة.

كان هذا الإنجاز الأكبر في تاريخ المنتخب القطري، وسبقه العديد من الإنجازات أغلبها تحقق في القرن الحادي والعشرين.

سيشارك الأدعم في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه العام القادم، حيث يستضيف البطولة على أرضه وبين جماهيره.

جدول مباريات ومجموعة قطر في كأس العرب 2021

أعد العنابي العدة جيدًا، وشارك في كوبا أمريكا وكأس الكونكاكاف الذهبية بجانب تصفيات كأس العالم 2022 مع قار أوروبا، ويتبى له معترك واحد قبل المونديال هو كأس العرب 2021.

كم عدد بطولات منتخب قطر؟

بجانب فوزه بكأس آسيا 2019، حقق منتخب قطر 5 بطولات رسمية وأخرى ودية.

فاز الأدعم بكأس الخليج العربي 3 مرات، وحقق بطولة اتحاد غرب آسيا ودورة الألعاب الآسيوية مرةً واحدة، أما البطولة الودية التي فاز بها فهي بطولة الصداقة الدولية.