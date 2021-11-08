كم عدد بطولات منتخب البحرين في تاريخه؟

لا يعد منتخب البحرين من الأقوى في العالم العربي، لكنه يمتلك تاريخًا لا بأس به يضعه في الصف الثاني بين المنتخبات العربية.

تأسس المنتخب البحريني في عام 1951، وانضم للاتحاد الدولي لكرة القدم في 1966، ومنذ ذلك وهو يشارك في جميع البطولات القارية والتصفيات المؤهلة لكأس العالم

وفي هذا التقرير، نتعرف على عدد بطولات منتخب البحرين في تاريخه.

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كم عدد بطولات منتخب البحرين؟

فاز منتخب البحرين بثلاث بطولات في تاريخه، هي كأس الخليج العربي 2019 وبطولة اتحاد غرب آسيا في نفس العام، كما حصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية 2011.

وفيما يخص كأس آسيا، فأفضل مركز حققه المنتخب البحريني هو الرابع، وكان في 2004.