كم عدد بطولات كارلو أنشيلوتي طوال مسيرته؟

تعرف على الألقاب التي حصدها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال مسيرته التدريبية.

شهد فوز ريال مدريد في 2021-22 بالدوري الإسباني دخول كارلو أنشيلوتي التاريخ، حيث أصبح المدرب الإيطالي أول مدرب يفوز بلقب الدوري في جميع البطولات الخمسة الكبرى في أوروبا.

بدأ أنشيلوتي مسيرته كمساعد في منتخب إيطاليا، وأصبح مدرب أول للمرة الأولى مع نادي ريجينا، ومنه انتقل إلى بارما ثم يوفنتوس الذي فاز معه بأولى ألقابه.

عاد بعد ذلك لنادي ميلان الذي اشتهر معه كلاعب قبل سنوات، وبعد 8 أعوام رحل لنادي تشيلسي ثم باريس سان جيرمان، وذلك قبل فترته الأولى مع ريال مدريد من 2013 إلى 2015.

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من هم أكثر المدربين فوزًا بالبطولات مع ريال مدريد؟

قاد أنشيلوتي بعدها بايرن ميونخ لموسم واحد، قبل أن يعود للدوري الإيطالي من بوابة نابولي، ومنه ينتقل لإيفرتون ومنه لريال مدريد حاليًا.

ما هي ألقاب الدوري التي فاز بها أنشيلوتي؟

فاز أنشيلوتي بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان عام 2004، بعد عام من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ربما يكون هذا هو لقب الدوري الوحيد الذي فاز به في موطنه إيطاليا، حيث جاء لقب أنشيلوتي التالي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترته مع تشيلسي في 2010.

في عام 2013، فاز بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان قبل أن يضمن لقب الدوري الألماني لبايرن ميونخ في موسم 2016-2017.

الآن، في فترته الثانية كمدرب لريال مدريد، تمكن من الحصول على لقب الدوري الإسباني، وجمعه بلقب دوري أبطال أوروبا.

كم عدد بطولات أنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا؟

فاز أنشيلوتي بدوري أبطال أوروبا 4 مراتٍ كمدرب، كانت الأولى والثانية مع نادي ميلان موسمي 2022-03 و2006-07.

أما اللقبان الآخران، فقد فاز بهما المدرب الإيطالي مع ريال مدريد، في 2013-14 و 2021-22.

كم عدد بطولات كارلو أنشيلوتي؟

فاز أنشيلوتي بـ 27 لقبًا في المجموع خلال مسيرته كمدرب