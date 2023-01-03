كم عدد بطولات المنتخب العراقي؟ ومرات مشاركاته في كأس العالم؟

تعرف على البطولات التي حققها المنتخب العراقي على مدار تاريخه، ومرات مشاركته في بطولة كأس العالم.

منتخب العراق يملك سمعة كبيرة على مستوى كرة القدم الآسيوية والعربية، ولطالما أنجب العراق العديد من المواهب التي لا ينساها التاريخ الكروي العربي.

"أسود الرافدين" حققوا العديد من الألقاب الهامة وبصم نجومهم على بطولات عديدة كان لها أثر بالغ في عشق العراقيين لكرة القدم.

في السطور التالية نستعرض لكم أهم إنجازات المنتخب العراقي من بطولات حققها بالفعل، وما هو عدد مشاركاته في بطولة كأس العالم؟.

ما هي مشاركات العراق في كأس العالم؟

يملك المنتخب العراقي مشاركة وحيدة في كأس العالم كانت في نسخة 1986 ولم يكن النجاح فيها حليف أسود الرافدين.

لم يحقق العراق أي نقاط في مجموعته التي غادرها في المركز الأخير بعد التعرض للهزيمة من كل من باراجواي والمكسيك وبلجيكا.

خسر من كل من باراجواي والمكسيك بهدف نظيف، بينما خسر من بلجيكا بهدفين مقابل هدف.

لم يسجل للعراق في كأس العالم سوى أحمد راضي الهداف التاريخي الذي رحل عن دنيانا في عام 2020 بفعل فيروس كورونا "كوفيد – 19" بعمر 46 عامًا.

ما هي ألقاب منتخب العراق في كأس آسيا؟

حقق المنتخب العراقي كأس آسيا للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه بعام 2007 في خضم جيل تاريخي أسسه المدرب عدنان حمد وقاد أسود الرافدين للقب غالٍ.

هذا اللقب تحقق في إندونيسيا على حساب المنتخب السعودي برأسية شهيرة صوبها أسطورة العراق "السفاح" يونس محمود ليقود العراق لأغلى تتويج في تاريخه.

ما هي ألقاب منتخب العراق في كأس العرب؟

يحمل المنتخب العراقي الرقم القياسي لعدد مرات التتويج ببطولة كأس العرب أو التي كان يطلق عليها سابقًا، البطولة العربية.

سبق للمنتخب العراقي أن حقق هذا اللقب في 4 مناسبات أعوام 1964 و1966 و1985 و1988.

ما هي ألقاب منتخب العراق؟