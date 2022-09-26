كم عدد أهداف هاري كين مع إنجلترا ؟ السجل الكامل لنجم الأسود الثلاثة في كأس العالم، اليورو والوديات الدولية

مهاجم توتنهام هو ثاني هدافي منتخب إنجلترا التاريخيين

هاري كين على وشك أن يُصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، حيث لم يبق أحد يتفوق على نجم توتنهام سوى واين روني.

مهاجم السبيرز يُواصل إحراز الأهداف منذ أحرز هدفه الأول في مباراته الدولية الأولى مع منتخب الأسود الثلاثة وكانت أمام ليتوانيا في مارس 2015.

منذ ذلك الوقت، قاد كين هجوم إنجلترا وساعدهم في الوصول لنصف نهائي كأس العالم 2018 ونهائي يورو 2020.

تُرى كم عدد أهداف كين مع إنجلترا، وأي بطولة شهدت العدد الأكبر من أهدافه؟ ومن هم ضحاياه المفضلين من المنتخبات الأخرى؟

دعونا نُلقي نظرة على سجل الهداف القناص على المستوى الدولي.

مجموع أهداف كين مع منتخب إنجلترا

البطولة مباريات أهداف كأس العالم 6 6 اليورو 11 4 تصفيات كأس العالم 14 17 تصفيات اليورو 13 15 دوري الأمم الأوروبية 17 2 الوديات الدولية 13 6 74 50

كم عدد أهداف كين في كأس العالم؟

النسخة مباريات أهداف كأس العالم 2018 6 6 كأس العالم 2022 لم يُلعب بعد لم يُلعب بعد 6 6

أهداف كين في بطولات اليورو

النسخة مباريات أهداف يورو 2016 4 0 يورو 2020 7 4 11 4

أهداف تصفيات كأس العالم

النسخة أهداف تصفيات كأس العالم 2018 5 تصفيات كأس العالم 2022 12 17

أهداف كين في مباريات إنجلترا الودية

مباريات أهداف 13 6

منافسي كين المفضلين لاستقبال أهدافه

مباريات أهداف سان مارينو 5 ألبانيا 4 بلغاريا 4 مونتينيجرو 4 بنما 3 ألمانيا 3 فرنسا 2 تونس 2 مالطا 2 بولندا 2 أوكرانيا 2

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