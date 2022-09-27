كم عدد أهداف نيمار مع منتخب البرازيل؟ السجل الكامل لنجم السيليساو في كأس العالم وكوبا أمريكا والمباريات الودية

لا يعد نيمار دا سيلفا فقط واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم من ناحية الذكاء والأناقة، إنما عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف فهو كذلك صاحب إمكانيات لا تصدق.
نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب البرازيل على مر العصور، ليأتي خلف الأسطورة بيليه.
بدأ نيمار هز الشباك مع السامبا في عام 2010، في أول مباراة له أمام الولايات المتحدة الأمريكية، والتي فاز بها رفاقه 2-0.
ثم جاء هدفه الثاني خلال مواجهة أسكتلندا في عام 2011، ومنذ ذلك الوقت، لم ينظر نيمار خلفه مرة ثانية، وأصبح ينطلق بحرية مع منتخب بلاده، محققًا العديد من الألقاب.
فدعونا نطلعكم في السطور التالية عن عدد الأهداف التي سجلها نيمار مع البرازيلي، وفي أي بطولة سجل أهدافًا أكثر؟
مجموع أهداف نيمار مع البرازيل
الأهداف
المباريات
البطولة
6
10
كأس العالم
5
12
كوبا أمريكا
14
24
تصفيات كأس العالم
4
5
كأس القارات
45
69
مباريات ودية
74
120
كم عدد الأهداف التي سجلها نيمار في كأس العالم؟
الأهداف
المباريات
النسخة
4
5
كأس العالم 2014
2
5
كأس العالم 2018
لم يُلعب بعد
لم يُلعب بعد
كأس العالم 2022
6
10
أهداف نيمار في كوبا أمريكا
الأهداف
المباريات
النسخة
2
4
كوبا أمريكا 2011
1
2
كوبا أمريكا 2015
-
لم يتم استدعائه
كوبا أمريكا المئوية 2016
-
أُصيب
كوبا أمريكا 2019
2
7
كوبا أمريكا 2021
5
13
أهداف نيمار في تصفيات المؤهلة للمونديال
الأهداف
النسخة
6
تصفيات كأس العالم 2018
8
تصفيات كأس العالم 2022
14
أهداف نيمار مع البرازيل في المباريات الودية
الأهداف
المباريات
45
69
ثلاثيات نيمار مع البرازيل "هاتريك"
التاريخ
البطولة
الأهداف
المباريات
10 سبتمبر 2012
مباراة ودية
3
البرازيل 8-0 الصين
5 مارس 2014
مباراة ودية
3
البرازيل 5-0 جنوب إفريقيا
14 أكتوبر 2014
مباراة ودية
4
البرازيل 4-0 اليابان
13 أكتوبر 2020
التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022
3
البرازيل 4-2 بيرو
ضحايا نيمار المفضلون لاستقبال أهدافه
عدد الأهداف
المنتخب
9
اليابان
6
بيرو
5
أمريكا
4
كولومبيا
4
الإكوادور
3
الأرجنتين
3
بوليفيا
3
الصين
3
كرواتيا
3
جنوب إفريقيا
3
كوريا الجنوبية
3
الأوروجواي
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