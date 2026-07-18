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Kylian Mbappe France World Cup 2018Getty Images
Mudeet Arora

كم عدد أهداف كيليان مبابي مع فرنسا؟ السجل الكامل لنجم الزرق في كأس العالم، اليورو، والوديات

كيليان مبابي
فرنسا
كأس العالم
بطولة أمم أوروبا (يورو)

الفرنسي يسجل لبلاده منذ بدايته الدولية في 2017

يعد كيليان مبابي أحد أفضل اللاعبين في العصر الحديث لكرة القدم على صعيد التهديف، يملك سرعة ومهارة بالكرة، نجم بي إس جي في طريقه ليكون أحد أفضل لاعبي فرنسا على الإطلاق.

مبابي سجل لفرنسا للمرة الأولى في 2017 ضد هولندا بعمر 19 عاماً، ثم أصبح ثاني أصغر من يسجل في نهائي المونديال بعد بيليه عندما هز الشباك ضد كرواتيا بالدقيقة 68 في 2018.

كم هدف سجل الفرنسي مع بلاده وما هي أكثر البطولات التي سجل فيها؟

إجمالي أهداف مبابي مع فرنسا

البطولة

المباريات

الأهداف

كأس العالم

2222

اليورو

9

1

تصفيات كأس العالم

1611

تصفيات اليورو

13

12

دوري الأمم الأوروبية

219

وديات

2511

 

10666

ما هو عدد أهداف مبابي في كأس العالم؟

النسخة

المباريات

الأهداف

2018

7

4

2022

7

8

2026810

الإجمالي

2222

سجل مبابي في اليورو

النسخة

عدد المباريات

الأهداف

2020

4

0

2024

5

1

الإجمالي

9

1

تصفيات كأس العالم

النسخة

الأهداف

2018

1

2022

5

20265

الإجمالي

11

سجل مبابي في الوديات

المباريات

الأهداف

2511

هاتريك مبابي مع فرنسا

المباراة

الأهداف

المسابقة

التاريخ

فرنسا 8-0 كازخستان

4

تصفيات كأس العالم 2022

13 نوفمبر 2021

فرنسا 3-3 الأرجنتين3نهائي كأس العالم 202218 ديسمبر 2026
فرنسا 14-0 جبل طارق3تصفيات يورو 202418 نوفمبر 2023

خصوم مبابي المفضلون

المنتخب الأهداف
هولندا6
الأرجنتين5
جبل طارق4
كازاخستان4
أوكرانيا4
أيسلندا3
السويد3
بولندا3
إنجلترا2
النمسا2
كرواتيا2
الدنمارك2
العراق2
روسيا2
السنغال2
جنوب إفريقيا2
إسبانيا2
أندورا1
أستراليا1
أذربيجان1
بلجيكا1
البرازيل1
فنلندا1
ألمانيا1
اليونان1
لوكسمبورج1
مولدوفا1
بيرو1
إسكتلندا1
الولايات المتحدة الأمريكية1
ويلز1
باراجواي1
المغرب1
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