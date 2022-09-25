كم عدد أهداف كيليان مبابي مع فرنسا؟ السجل الكامل لنجم الزرق في كأس العالم، اليورو، والوديات

الفرنسي يسجل لبلاده منذ بدايته الدولية في 2017

يعد كيليان مبابي أحد أفضل اللاعبين في العصر الحديث لكرة القدم على صعيد التهديف، يملك سرعة ومهارة بالكرة، نجم بي إس جي في طريقه ليكون أحد أفضل لاعبي فرنسا على الإطلاق.

مبابي سجل لفرنسا للمرة الأولى في 2017 ضد هولندا بعمر 19 عاماً، ثم أصبح ثاني أصغر من يسجل في نهائي المونديال بعد بيليه عندما هز الشباك ضد كرواتيا بالدقيقة 68 في 2018.

كم هدف سجل الفرنسي مع بلاده وما هي أكثر البطولات التي سجل فيها؟

إجمالي أهداف مبابي مع فرنسا

البطولة المباريات الأهداف كأس العالم 7 4 اليورو 4 0 تصفيات كأس العالم 12 6 تصفيات اليورو 5 3 دوري الأمم الأوروبية 14 7 وديات 16 8 58 28

ما هو عدد أهداف مبابي في كأس العالم؟

النسخة المباريات الأهداف 2018 7 4 2022 7 4

سجل مبابي في اليورو

Edition Games Goals 2020 4 0 4 0

تصفيات كأس العالم

النسخة الأهداف 2018 1 2022 5 6

سجل مبابي في الوديات

المباريات الأهداف 16 8

هاتريك مبابي مع فرنسا

Match Goals Competition Date فرنسا 8-0 كازخستان 4 تصفيات كأس العالم 2022 نوفمبر 13, 2021

خصوم مبابي المفضلين

الفريق الأهداف كازخستان 4 هولندا 2 كرواتيا 2 الأرجنتين 2 روسيا 2 تشيكيا 2 جنوب إفريقيا 2

آخر تحديث 23 سبتمبر