كم عدد أهداف كيليان مبابي مع فرنسا؟ السجل الكامل لنجم الزرق في كأس العالم، اليورو، والوديات

Mudeet Arora|
Kylian Mbappe France World Cup 2018Getty Images
كيليان مبابيفرنساكأس العالمكأس أمم أوروبا

الفرنسي يسجل لبلاده منذ بدايته الدولية في 2017

يعد كيليان مبابي أحد أفضل اللاعبين في العصر الحديث لكرة القدم على صعيد التهديف، يملك سرعة ومهارة بالكرة، نجم بي إس جي في طريقه ليكون أحد أفضل لاعبي فرنسا على الإطلاق.

مبابي سجل لفرنسا للمرة الأولى في 2017 ضد هولندا بعمر 19 عاماً، ثم أصبح ثاني أصغر من يسجل في نهائي المونديال بعد بيليه عندما هز الشباك ضد كرواتيا بالدقيقة 68 في 2018.

كم هدف سجل الفرنسي مع بلاده وما هي أكثر البطولات التي سجل فيها؟

إجمالي أهداف مبابي مع فرنسا

البطولة

المباريات

الأهداف

كأس العالم

7

4

اليورو

4

0

تصفيات كأس العالم

12

6

تصفيات اليورو

5

3

دوري الأمم الأوروبية

14

7

وديات

16

8

58

28

ما هو عدد أهداف مبابي في كأس العالم؟

النسخة

المباريات

الأهداف

2018

7

4

2022

7

4

سجل مبابي في اليورو

Edition

Games

Goals

2020

4

0

4

0

تصفيات كأس العالم

النسخة

الأهداف

2018

1

2022

5

6

سجل مبابي في الوديات

المباريات

الأهداف

16

8

هاتريك مبابي مع فرنسا

Match

Goals

Competition

Date

فرنسا 8-0 كازخستان

4

تصفيات كأس العالم 2022

نوفمبر 13, 2021

خصوم مبابي المفضلين

الفريق

الأهداف

كازخستان

4

هولندا

2

كرواتيا

2

الأرجنتين

2

روسيا

2

تشيكيا

2

جنوب إفريقيا

2

آخر تحديث 23 سبتمبر

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