كم عدد أهداف بوليسيتش مع الولايات المتحدة؟ السجل الكامل له في تصفيات كأس العالم وكوبا أمريكا والكأس الذهبية

Mudeet Arora|
Christian Pulisic USA 1 NxGn 03292017Ezra Shaw
كريستيان بوليشيتشالولايات المتحدةكأس العالمكوبا أمريكا

مهاجم تشيلسي كان خير عون للولايات المتحدة على المستوى الدولي.

كان كريستيان بوليسيتش يسير على الدرب نحو العظمة مع الولايات المتحدة منذ أن بدأ رحلته مع الفريق في 2016.

سجل اللاعب هدفه الدولي الأول في مايو 2016 ضد بوليفيا ومنذ ذلك الحين وأصبح أحد أهم مفاتيح لعب الولايات المتحدة.

لكن كم هدف سجله نجم تشيلسي مع الولايات المتحدة؟

وما هي الفرق التي سجل فيها أكبر عدد من الأهداف وفي أي مسابقات فعل ذلك؟

دعونا نلقي نظرة على سجل اللاعب الدولي الأمريكي مع منتخب بلاده.

إجمالي أهداف كريستيان بوليسيتش

المسابقة

المباريات

الأهداف

كوبا أمريكا

3

صفر

تصفيات كأس العالم

23

12

الكأس الذهبية

6

3

دوري أمم الكونكاكاف

5

2

الوديات

14

4

Total

51

21

كم عدد الأهداف التي سجلها في تصفيات كأس العالمم؟

النسخة

المباريات

الأهداف

2018

13

7

2022

10

5

23

12

سجل بوليسيتش في الكأس الذهبية

النسخة

المباريات

الأهداف

2019

6

3

6

3

سجل بوليسيتش في كوبا أمريكا

النسخة

المباريات

الأهداف

2016

3

0

3

0

سجل بوليسيتش في الوديات

المباريات

الأهداف

14

4

الخصوم المفضلين

الخصم

الأهداف

بنما

4

ترينداد

4

جامايكا

2

سانت فينسنت

2

هندوراس

2

المكسيك

2

*البيانات محدثة بتاريخ 19 سبتمبر 2022.

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