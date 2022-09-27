مهاجم تشيلسي كان خير عون للولايات المتحدة على المستوى الدولي.

كان كريستيان بوليسيتش يسير على الدرب نحو العظمة مع الولايات المتحدة منذ أن بدأ رحلته مع الفريق في 2016.

سجل اللاعب هدفه الدولي الأول في مايو 2016 ضد بوليفيا ومنذ ذلك الحين وأصبح أحد أهم مفاتيح لعب الولايات المتحدة.

لكن كم هدف سجله نجم تشيلسي مع الولايات المتحدة؟

وما هي الفرق التي سجل فيها أكبر عدد من الأهداف وفي أي مسابقات فعل ذلك؟

دعونا نلقي نظرة على سجل اللاعب الدولي الأمريكي مع منتخب بلاده.

إجمالي أهداف كريستيان بوليسيتش

المسابقة المباريات الأهداف كوبا أمريكا 3 صفر تصفيات كأس العالم 23 12 الكأس الذهبية 6 3 دوري أمم الكونكاكاف 5 2 الوديات 14 4 Total 51 21

كم عدد الأهداف التي سجلها في تصفيات كأس العالمم؟

النسخة المباريات الأهداف 2018 13 7 2022 10 5 23 12

سجل بوليسيتش في الكأس الذهبية

النسخة المباريات الأهداف 2019 6 3 6 3

سجل بوليسيتش في كوبا أمريكا

النسخة المباريات الأهداف 2016 3 0 3 0

سجل بوليسيتش في الوديات

المباريات الأهداف 14 4

الخصوم المفضلين

الخصم الأهداف بنما 4 ترينداد 4 جامايكا 2 سانت فينسنت 2 هندوراس 2 المكسيك 2

*البيانات محدثة بتاريخ 19 سبتمبر 2022.