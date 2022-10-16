كم عدد الأهداف التي سجلها ممفيس ديباي لهولندا؟ الأرقام الكاملة لنجم البرتقالي في كأس العالم، اليورو والمواجهات الودية

ديباي لا يتوقف عن التسجيل مع منتخب هولندا

مسيرة ممفيس ديباي مع الأندية ليست كبيرة أو ناجحة بشكل يضاهي موهبته الخاصة كما كان متوقع له منذ ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد.

لكنه نجح على مستوى المنتخب الهولندي في التأكيد على جودته الرائعة، حيث يساعد فريق بلاده بصورة مستمرة، ويسجل ويصنع بلا توقف.

ظهر ديباي مع منتخب بلاده لأول مرة في عام 2013 وسجل هدفه الأول في عام 2014 ضد أستراليا.

ما هو عدد الأهداف التي أضافها مهاجم برشلونة لبلاده، وفي أي منافسات سجلها في أغلب الأحيان؟

فيما يلي، نستعرض معكام أرقام ديباي مع المنتخب الهولندي.

جميع أهداف ممفيس ديباي مع المنتخب الهولندي

البطولة المباريات الأهداف كأس العالم 4 2 كأس أمم أوروبا 4 2 تصفيات كأس العالم 15 15 تصفيات الأمم الأوروبية 14 6 دوري الأمم الأوروبية 15 7 المواجهات الودية 29 10 81 42

ما هي عدد الأهداف التي سجلها ديباي في كأس العالم؟

النسخة المباريات الأهداف كأس العالم 2014 4 2 كأس العالم 2022 في انتظار انطلاق النسخة في انتظار انطلاق النسخة 4 2

أهداف ديباي في كأس أمم أوروبا

النسخة المباريات الأهداف يورو 2020 4 2 4 2

أهداف ديباي في تصفيات كأس العالم

النسخة الأهداف تصفيات كأس العالم 2018 3 تصفيات كأس العالم 2022 12 15

أهداف ديباي في الوديات مع منتخب هولندا

المباريات الأهداف 29 10

أكثر المنتخبات التي استقبلت أهداف من ديباي

المنتخب الأهداف جبل طارق 4 الجبل الأسود 4 تركيا 3 اسكتلندا 3 ألمانيا 2 لوكسمبورج 2 بيرو 2 بيلاروسيا 2 أيرلندا الشمالية 2 بلجيكا 2

*الأرقام التي في التقرير لحين تاريخ 23 سبتمبر من عام 2022.