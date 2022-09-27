كم عدد الأهداف التي سجلها شينجي أوكازاكي لليابان؟ رصيد مهاجم الساموراي في كأس العالم وكأس آسيا والمباريات الدولية

مهاجم ليستر سيتي السابق يعتبر من أعظم الهدافين في تاريخ بلاده

شينجي أوكازاكي هو أحد أعظم الهدافين اليابانيين على مر العصور

المهاجم الفائز بالدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، يسجل باستمرار لصالح الساموراي الأزرق منذ هدفه الأول ضد اليمن في عام 2009.

الأداء الأفضل للنجم البالغ من العمر 36 سنة مع اليابان كان عندما سجل ثلاثية في مباراتين متتاليتين ضد هونج كونج وفي توجو في 2009 أيضًا.

شارك نجم ليستر السابق في ثلاث نهائيات لكأس العالم مع المنتخب وسجل في اثنتين منها، ولكن ما هو عدد أهداف أوكازاكي لليابان في جميع المسابقات الدولية؟

دعونا نلقي نظرة..

رصيد أوكازاكي الكامل من الأهداف مع اليابان

المسابقة مباريات أهداف كأس العالم 10 2 تصفيات كأس العالم 35 14 كأس آسيا 10 4 تصفيات كأس آسيا 5 6 كأس القارات 3 2 كوبا أمريكا 3 0 مباريات ودية 51 22 بطولة شرق آسيا 2 Nil مجموع 119 50

كم عدد الأهداف التي سجلها أوكازاكي في كأس العالم؟

النسخة مباريات أهداف كأس العالم 2010 4 1 كأس العالم 2014 3 1 كأس العالم 2018 3 0 مجموع 10 2

كم عدد الأهداف التي سجلها أوكازاكي في كأس آسيا؟

Edition مباريات أهداف كأس آسيا 2011 6 3 كأس آسيا 2015 4 1 كأس آسيا 2019 لم يتواجد بالتشكيل لم يتواجد بالتشكيل مجموع 10 4

أهداف أوكازاكي في كوبا أمريكا

النسخة مباريات أهداف كوبا أمريكا 2019 3 0 3 0

الأهداف بتصفيات كأس العالم

النسخة عدد الأهداف تصفيات كأس العالم 2010 1 تصفيات كأس العالم 2014 8 تصفيات كأس العالم 2018 5 تصفيات كأس العالم 2022 0 مجموع 14

أهداف أوكازاكي الودية مع اليابان

مباريات عدد الأهداف 51 22

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