كم سعره؟ قميص "غنائي" باهظ الثمن لبرشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

نسخة خاصة باهظة الثمن لقميص برشلونة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد

إن كنت من عشاق نادي برشلونة الإسباني ومن هواة الاحتفاظ بقمصان الفريق؛ فعليك التمهل هذه المرة فالنسخة الخاصة لمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد ستكلفك ما يقارب ألفي جنيه إسترليني.

وسيستقبل نادي برشلونة، متصدر ترتيب الليجا، غريمه ريال مدريد يوم الأحد المقبل في كلاسيكو الدور الثاني من البطولة.

وسيلعب برشلونة بقميص خاص بناء على شراكته مع منصة سبوتيفاي بلوجو نجمة الغناء الكتالونية روزاليا التي تحتفل بمرور عام على إطلاق ألبومها الثالث، وذلك بعدما ارتدى برشلونة شعار الرابر دريك في كلاسيكو الدور الأول.

ويباع القميص المكتوب على ظهره "روزاليا 1" على موقع برشلونة الرسمي مقابل 349 جنيه إسترليني.

وسيطرح النادي 11 قميصًا موقعًا من نجوم الفريق المشاركين أساسيًا سعر الواحد سيكون أقل قليلًا من ألفي جنيه إسترليني تحديدًا 1.746 جنيه إسترليني كما ذكر موقع سبورت بايبل.