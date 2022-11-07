كم دفع ملاك ليفربول لشراء النادي في 2010؟ وما المبلغ المطلوب لبيعه الآن؟

أكد ملاك نادي ليفربول التقارير الواردة عن تفكيرهم في بيع النادي خلال الفترة القادمة، خلال بيان رسمي.

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين أن مجموعة "فينواي الرياضية" قد عرضت ليفربول للبيع، كما تم التواصل مع العديد من الأطراف المهتمة.

وأعقب ذلك بيان لمالكي ليفربول جاء فيه: "لقد تلقت "FSG" بشكل متكرر عبارات عن الاهتمام من أطراف ثالثة تسعى إلى أن تصبح مساهمة في ليفربول".

وأضاف: "لقد قالت الشركة من قبل ذلك بموجب الشروط والأحكام الصحيحة سننظر إلى مُساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول كنادي".

وأتم البيان: "لا تزال FSG ملتزمة تمامًا بنجاح ليفربول، داخل وخارج الملعب".

ما هي قيمة ليفربول حاليًا؟

وفقًا لمجلة فوربس، اعتبارًا من مايو 2022 تبلغ ثروة ليفربول 4.45 مليار دولار (حوالي 3.6 مليار جنيه إسترليني في مايو، و 3.9 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر 2022).

وهذا يجعلهم رابع أغنى نادي كرة قدم في العالم بعد ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

يذكر أن شركة FSG اشترت ليفربول منذ ما يزيد قليلاً عن 10 سنوات مقابل حوالي 300 مليون جنيه إسترليني.