كم تبلغ ثروة مارسيلو بروزوفيتش؟ وما راتب نجم النصر؟

بلال محمد
Marcelo Brozovic Nassr 2023Al Nassr Twitter
دوري روشن السعوديمارسيلو بروزوفيتشالنصر

تعرف مع جول على كل شيء عن تفاصيل ثروة مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر السعودي..

يعتبر مارسيلو بروزوفيتش واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم في الفترة الأخيرة، وقدم مستويات كبيرة مع إنتر ومنتخب بلاده كرواتيا.

وجنى برزوفيتش ثروة كبيرة من لعبه في كرة القدم الأوروبية طيلة السنوات الماضية، لكن بكل تأكيد لا يمكن تصنيفه من أغنى لاعبي العالم.

ذلك لأن بروزوفيتش ذاع صيته بشكل كبير في إيطاليا التي لا تمنح فرقها رواتب كبرى، ثم انتقل إلى دوري روشن السعودي من بوابة النصر الذي بالتأكيد أغراه براتب كبير ليترك أوروبا.

وفي التقرير التالي من موقع جول نستعرض لكم في هذه السطور ثروة مارسيلو بروزوفيتش وما هو راتبه مع النصر وما هي أهم أعماله الخيرية؟

كم تبلغ ثروة مارسيلو بروزوفيتش؟

تقدر ثروة مارسيلو بروزوفيتش بنحو 23 مليون دولار حتى العام الجاري 2023 وبكل تأكيد ستزيد تلك الثروة بشكل كبير بعد انضمامه للنصر.

ثروة مارسيلو بروزوفيتش23 مليون دولار
مصادر ثروة مارسيلو بروزوفيتشعقوده مع الأندية، مكافآت الألقاب والإجادة
تاريخ ميلاد مارسيلو بروزوفيتش16 نوفمبر 1992
(30 عامًا)
محل الميلادزغرب، كرواتيا

كم يبلغ راتب مارسيلو بروزوفيتش مع النصر؟

كشف الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن أن بروزوفيتش سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو.

لكن شبكة سكاي إيطاليا أكدت أنّ اللاعب سوف يحصل على 100 مليون يورو في 3 سنوات، أي أنّ راتبه يتجاوز 30 مليون يورو في الموسم الواحد.

كم بلغ راتب مارسيلو بروزوفيتش مع إنتر؟

حينما انتقل بروزوفيتش إلى إنتر كان يحصل على راتب سنوي يصل إلى 3.5 مليون يورو فقط.

لكن النجم الكرواتي ضغط على الإدارة مطالبًا بالحصول على راتب يصل إلى 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد وذلك لأجل تجديد عقده حتى 2026، وهو ما وافقت عليه الإدارة بالفعل بحسب "كورييري ديللو سبورت".

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