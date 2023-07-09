كم تبلغ ثروة كريم بنزيما وما هو راتب نجم الاتحاد السعودي؟

كل ما تريد معرفته عن ثروة كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد السعودي..

انتقل الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد السعودي، ليكون بذلك أول صفقة مدوية تبرمها الأندية السعودية في صيف ساخن جدًا لأندية دوري روشن السعودي قبل موسم 2023-2024.

الكثيرون تحدثوا عن حصول بنزيما على راتب مذهل مع الاتحاد، وذلك خلال ثلاث سنوات على الأقل في عقده مع "العميد".

راتب بنزيما المذهل رفقة الاتحاد يأتي ليضاف إلى الثروة الطائلة التي يملكها النجم الفرنسي بالفعل، والتي جمعها ليس فقط بفضل فترة تألقه الطويلة رفقة نادي ريال مدريد الإسباني، لكن أيضًا بفضل استثماراته الذكية في أكثر من مجال.

وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف على تفاصيل ثروة كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي، بالإضافة إلى تفاصيل راتبه مع "العميد".

كم تبلغ ثروة كريم بنزيما؟

تقدر ثروة كريم بنزيما الصافية حسب تقارير صحفية بقيمة 80 مليون دولار أمريكي، ويأتي معظم دخله وصافي ثروته من مهنته كلاعب كرة قدم.

كما أن قيمة العلامة التجارية للنجم الفرنسي عالية جدًا، بالنظر إلى كونه واحدًا من بين أكثر اللاعبين احترامًا في جميع أنحاء العالم.

وإلى جانب ذلك، فإن بنزيما يحصل على عقود رعاية من بعض العلامات التجارية المرموقة عالميًا، ويتقاضى نتيجة لذلك مبلغًا كبيرًا من المال.

وتشير التقديرات إلى أن صافي ثروة كريم بنزيما قد نما بنسبة 25٪ في السنوات الماضية وكذلك دخله.

ما هي الأصول التي يملكها كريم بنزيما؟

يمتلك كريم بنزيما منزلًا فاخرًا في فرنسا بطبيعة الحال، وتقدر القيمة التقديرية لهذا العقار بحوالي 2.7 مليون دولار أمريكي.

بنزيما استثمر في العديد من العقارات حول العالم، وبالتالي فإن صافي ثروته قد يستمر في النمو على مر السنين.

ومن المعروف أيضًا عشق بنزيما للسيارات، حيث يملك مجموعة سيارات من أفضل السيارات الفاخرة في العالم.

وتشمل ماركات السيارات المملوكة لكريم بنزيما، رينج روفر ومرسيدس بنز وفيراري وبوجاتي.

ما هو راتب كريم بنزيما؟

رغم الحديث عن أن صافي عقد بنزيما مع الاتحاد خلال فترة تواجده في "العميد" سيصل إلى 200 مليون دولار أمريكي سنويًا، إلا أن الإعلامي الرياضي السعودي ورئيس تحرير صحيفة "الرياضية" بتال القوس، نفى صحة الأرقام المتداولة.

بتال القوس أكد أنّ راتب كريم بنزيما مع الاتحاد يبلغ 55 مليون دولار سنويًا.

أما خلال فترته في ريال مدريد، فقد حصل النجم الفرنسي على مبلغ 28 مليون يورو بصورة إجمالية سنويًا.

ما تفاصيل عقد كريم بنزيما مع الاتحاد السعودي؟

كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية بعض التفاصيل الأخرى الخاصة ببنود عرض السعودية بشكل عام إلى كريم بنزيما.

المسؤولون السعوديون عرضوا على بنزيما أن يكون مرتبه صافيًا دون ضرائب، مع الحصول على 100% من حقوق الصور.

كما تم منح المهاجم الفرنسي الفرصة لاختيار أي الكماليات التي يريدها في فترته داخل المملكة العربية السعودية، سواء على مستوى تدابير الإقامة أو على مستوى الممتلكات.

وبحسب التقارير، فإنّ عقد اللاعب ممتد مع الاتحاد حتى صيف 2026، أي أنّه مستمر لثلاث سنوات على أقل تقدير.