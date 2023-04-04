كما يحدث مع النصر وكريستيانو رونالدو .. الجبلين يستغل مواجهة الأهلي لتحقيق أكبر المكاسب

مواجهة مرتقبة اليوم للأهلي في دوري يلو

shahid

يحل النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء ضيفًا على الجبلين ضمن الجولة الـ27 من دوري يلو السعودي، وقد استغل أصحاب الملعب اللقاء لتحقيق أكبر مكاسب مالية ممكنة.

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وعلى غرار ما تفعله أندية دوري روشن السعودي حين تستضيف النصر بعد تعاقده مع كريستيانو رونالدو، رفعت إدارة الجبلين تذاكر مواجهة الأهلي على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بنسبة 100%.

وبلغ سعر التذكرة الموحدة للمباراة 20 ريالًا سعوديًا فيما بلغ سعر المنصة الفضية 150 ريال سعودي، وقد أكد راكان الحميدي الرئيس التنفيذي للجبلين أن النادي أراد استغلال شعبية الأهلي الجارفة والحضور الجماهيري الكبير المتوقع من عشاقه.

وأضاف لصحيفة الرياضية "قررت إدارة النادي استغلال الجماهيرية الكبيرة للنادي الأهلي، حيث حددت سعر التذكرة الموحدة بـ20 ريالًا، فيما ستكون تذاكر المنصة الفضية بـ150 ريالًا، وقد

تم بيع ما يقارب 25% من التذاكر التي طرحت الجمعة الماضي".

يُشار إلى أن الأهلي يتواجد وصيفًا في جدول ترتيب دوري يلو بفارق نقطتين عن الحزم في الصدارة، ويمتلك اليوم فرصة التقدم للصدارة حال حقق هزم الجبلين استغلالًا لتعثر المتصدر أمس بالتعادل السلبي مع الرياض.

Shahid