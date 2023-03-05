كما أكد "جول" .. طبيب أندرسون تاليسكا: اللاعب تعافى تمامًا!

أخبار جيدة من البرازيل حول حالة البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر..

اقترب موعد عودة البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ محترف النصر السعودي، لناديه، بعد التطورات الكبيرة التي تشهدها حالته الصحية، عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

البرازيلي سافر لبلاده في أواخر فبراير الماضي، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، تتطلب راحة وعلاج لفترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بحسب ما أعلن ناديه رسميًا، لكن الغياب لن يطول لكل هذه المدة.

خلال الساعات الماضية، خرج البرازيلي مارسيلو سانتانا؛ الطبيب المعالج لتاليسكا، مؤكدًا أن اللاعب تماثل للشفاء تمامًا من الإصابة، بفضل حقنة "البلازما"، التي كان قد منحه إياها الأسبوع الماضي.

وأوضح الطبيب أن اللاعب بدأ التدريبات البدنية بالفعل في 28 من فبراير الماضي بعدما أتت نتائج فحوصاته جيدة، مشيرًا إلى أن عودته لناديه قد اقتربت.

جدير بالذكر أن مصدر مقرب من تاليسكا كان قد أكد لـ"GOAL" من قبل أن البرازيلي يتماثل للشفاء سريعًا، وأن هناك أمل لدى الجهاز الفني لناديه لإمكانية لحاقه بكلاسيكو الاتحاد المنتظر في التاسع من مارس الجاري.