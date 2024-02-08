"كماشة" لاعبي النصر تسقطه .. سالم الدوسري يتعرض لإصابة قوية خلال ديربي موسم الرياض

التورنيدو خرج مصابًا في الدقيقة 70..

تعرض سالم الدوسري؛ قائد الهلال، للإصابة خلال ديربي النصر، منعته من استكمال الشوط الثاني من المباراة.

المباراة خرج من شوطها الأول الزعيم متقدمًا بثنائية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والتورنيدو.

لكن في شوطها الثاني وتحديدًا في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، وخلال كرة مشتركة مع ثنائي العالمي علي لاجامي وعبد الإله العمري، سقط الدوسري بشكل قوي على ظهره، بينما كان يحاول ثنائي الأول استخلاص الكرة منه، ليظهر وكأنه غير قادرًا على التنفس بعدها بشكل طبيعي.

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الجهاز الطبي للزعيم حاول إسعاف قائد فريقه داخل المستطيل الأخضر، لكن بدى الدوسري متألمًا بشكل كبير وغير قادرًا على استجماع نفسه، ليضطر الجهاز الفني لإخراجه وإشراك محمد كنو بدلًا منه.

يذكر أن الهلال يتحتم عليه الفوز كي يتوج باللقب، بينما يكفي النصر التعادل لاقتناص الكأس، بعدما فاز الأول أمام إنتر ميامي الأمريكي 4-3 في الجولة الأولى، بينما انتصر على النصر على الأخير 6-0 في الجولة الثانية.