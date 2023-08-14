"كل ما يقال إشاعات، بنزيما وحمد الله أخوات" .. هل أنهى الرائد أزمة ثنائي الاتحاد؟

بنزيما قدم مباراة رائعة من جديد بقميص الاتحاد.

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حقق الاتحاد بطل دوري روشن السعودي للمحترفين الفوز على نظيره الرائد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الافتتاحية للبطولة.

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الفوز جاء في ظهور رائع جديد للنجم الفرنسي كريم بنزيما الذي صنع هدفًا وكان على قدر الحدث مرة أخرى وقاد هجوم الاتحاد لتسجيل ثلاثية.

ماذا قدم بنزيما ضد أبها؟

انسجام كامل مع حمد الله

ظهر النجم الفرنسي في حالة انسجام كاملة مع المغربي عبد الرزاق حمد الله لينفيان ما تردد حول توتر العلاقة بينهما عقب انتقال لاعب ريال مدريد السابق للاتحاد.

حمد الله الذي فقد قميصه رقم تسعة وطالب بالرحيل عن الاتحاد وجدناه يستلم كرة رائعة من كريم بنزيما ويتوغل ويراوغ من أجل تسجيل الهدف الأول للاتحاد في تلك المباراة.

بشكل عام قدم بنزيما خمس تمريرات لحمد الله كثاني أكثر متلقي تمريرات منه، ومنها جاء الهدف الأول الذي فتح المباراة بالنسبة للاتحاد.

في المقابل كان بنزيما هو أكثر من تلقى تمريرات من قبل عبد الرزاق حمد الله، بواقع ست تمريرات من إجمالي 25 قدمها المغربي خلال المباراة.

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فهل يعني هذا الانسجام داخل الملعب أن الأزمة التي تحدثت عنها تقارير عديدة قد انتهت بالفعل؟ هذا سيثبته الزمن فقط!

يمكنكم اختيار حمد الله وبنزيما في خانتي الممرر ومتلقي التمريرة والعكس لتعرفوا أكثر عن أماكن تلك التمريرات في الملعب.

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