كل شيء أو لاشيء .. خيبة أمل ألمانيا تم تصويرها في فيلم وثائقي!

فيلم لن تحب الجماهير مشاهدته

المنتخب الألماني كان يطمح في ظهور مختلف تمامًا في كأس العالم عما حدث في مونديال روسيا 2018، ولكن لسوء حظ جماهيره أن المشاركة جاءت كما هي تمامًا.

الفريق خرج من دور المجموعات بعدما فشل في اجتياز المجموعة الخامسة، بالتعادل مع إسبانيا والهزيمة من اليابان والفوز غير المفيد على كوستاريكا.

وما هو أسوأ أن كواليس ما حدث للفريق في مونديال قطر تم تصويرها في فيلم وثائقي بعنوان "كل شيء أو لا شيء" عبر شركة أمازون التي قامت بسلسلة وثائقيات رياضية الفترة الأخيرة.

وكشف موقع "sportbible" عن قيام الشركة بتثبيت كاميرات داخل المعسكر التحضيري للبطولة، بالإضافة لمشاركة الفريق في مواجهاته التي لعبها في قطر.

ووفقًا للتقارير فإن الوثائقي سيعرض بعض اللقطات لخروج ألمانيا ضد إنجلترا في دور الـ16 ليورو 2016، والوداع المخيب لمونديال 2018، حيث كان يحاول فريق العمل تصوير رحلة الصعود من الهاوية إلى القمة، ولكن ألمانيا خذلت الجميع وواصلت الفشل.

جدير بالذكر أن أمازون قامت بتصوير العديد من الوثائقيات المميزة مؤخرًا، وكان أبرزها رحلة ميكيل أرتيتا مع آرسنال الموسم الماضي، بالإضافة لتجربة جوزيه مورينيو في توتنهام وتسليط الضوء على أساليب بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.