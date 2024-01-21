كل شيء أكثر من واضح.. غضب ومرارة في ألميريا بعد السقوط أمام ريال مدريد

هذه ليست المرة الأولى!

حالة من الغضب انتابت الجهاز الفني ولاعبي ألميريا عقب الخسارة أمام ريال مدريد (3-2) مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وكان ألميريا في طريقه إلى الفوز خارج الديار، إلا أن تقنية الفيديو منحت ريال مدريد ركلة جزاء (جاء منها هدف تقليص الفارق) وساهمت في احتساب هدف التعادل (مشكوك فيه لفينيسيوس)، كما ألغت هدفا لألميريا بداعي وجود مخالفة في بناء الهجمة.

وفور انتهاء المباراة نشر حساب ألميريا الرسمي تغريدة على منصة إكس، جاء فيها: "لا تتوقع منا أن ننشر تقرير المباراة. كل شيء أكثر من واضح".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جايزكا جاريتانو مدرب ألميريا، الذي تلقى البطاقة الحمراء في المباراة: "الجميع شاهد ذلك. هذه ليست المرة الأولى التي يحدث لي فيها هذا الأمر هنا. ليس لدي كلمات لوصف ما رأيناه".

من جهته، قال مارك بوبيي ظهير ألميريا: "لقد قدم الفريق مباراة كبيرة وتقدمنا بالنتيجة، لكن شخص ما قرر أننا لا نستطيع الفوز هنا. هذا ما حدث ولا شيء أكثر".