كل الطرق تؤدي لبرشلونة؟ أزمة لميسي في تدريبات باريس قبل لقاء لابورتا!

هل يعتزل ميسي في برشلونة؟

شهد مران فريق باريس سان جيرمان اليوم السبت، أزمة بطلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ظهر عليه التوتر الشديد نتيجة تراجع نتائج الفريق بالفترة الأخيرة.

وقام النجم البرتغالي فيتينيا بالتدخل مع ليونيل ميسي في أحد الهجمات بالتدريب مما أثار استفزازه ووجه بعض الكلمات لزميله في الفريق.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن ميسي توجه بقوة اتجاه فيتينيا وذهب زملاؤه على الفور للفصل بين اللاعبين.

وتابعت الصحيفة، بأن ميسي لم يتحمل تدخل اللاعب عليه ونشب الاشتباك بينهما".

ومن الواضح أن الحادثة لم تتصاعد لكنها علامة على اليأس والأجواء السيئة في الفريق الباريسي.

ويستعد ميسي لرؤية لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني يوم الإثنين المقبل، أثناء حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم لتسليم جوائز الأفضل.

وفي ظل انتشار أخبار عديدة بأن ميسي لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان الذي ينتهي 30 يونيو المقبل، قام لابورتا وخورخي ميسي بتطبيع العلاقة وتحدثا عن تكريم مستقبلي من برشلونة لأفضل لاعب كرة قدم في تاريخ النادي وأيضًا كرة القدم.

وينافس ميسي على لقب جائزة الأفضل في العالم، بعدما قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم قطر 2022.