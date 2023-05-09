كل الطرق تؤدي إلى قطر .. توقعات ببيع مانشستر يونايتد للشيخ جاسم بن حمد

قطر تقترب من الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن العرض القطري لشراء نادي مانشستر يونايتد وصل إلى قيمة 800 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى منذ أشهر كثيرة رجل الأعمال الشيخ جاسم بن حمد، من خلال مؤسسته "Nine Two" للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد وشرائه من عائلة جليزر.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن قيمة العرض الذي قدمه الأمير القطري يزيد عن 5 مليارات جنيه إسترليني على الرغم من أن بي بي سي سبورت أكدت أن العرض المقدم من السير جيم راتكليف وإنيوس، ذات قيمة مالية أعلى للنادي الإنجليزي.

وقال الصحفي كريستيان فالك، بأن الشيخ جاسم يريد ضم الثلاثي الفرنسي إدواردو كامافينجا وكيليان مبابي وكومان إذا نجح في السيطرة الكاملة على النادي الإنجليزي.

وكشفت جريدة "City AM" أن العرض القطري خصص 800 مليون جنيه إسترليني للاستثمار في أولد ترافورد والذي كان في حاجة ماسة إلى التجديد لعدد من السنوات، وكان أحد الانتقادات الرئيسية لملكية عائلة جليزر هو افتقارهم للاستثمار في هذا المجال.

وقال الخبير المالي كيران ماجواير، خلال حديثه إلى موقع "Football Insider": "أعتقد أن ما لدينا من تعهد بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني هو فعليًا عرض قوي من فريق الشيخ جاسم، إنه يحاول كسب قلوب وعقول القاعدة الجماهيرية لمانشستر يونايتد من خلال التعهد بالتعامل مع قضية أهملت للأسف من قبل عائلة جليزر".

وأختتم تصريحاته قائلًا: "نحن الآن في مرحلة يتعين على أي من الطرفين المتنافسين اتخاذ إجراءات بشأن حالة ملعب أولد ترافورد خاصة إذا كانوا يريدون استضافة مباريات أوروبية مثل نهائي دوري أبطال أوروبا".