"كلي ثقة فيه" .. وكيل عبد الرحمن العبود يُحدد موقفه من الاستمرار مع الاتحاد

هل سيرحل العبود عن الاتحاد؟

حدد رفيع الشهراني وكيل أعمال عبد الرحمن العبود جناح نادي الاتحاد، موقف الأخير من الاستمرار مع العميد خلال الموسم المقبل، بعد نهاية فترة إعارته إلى نادي الاتفاق.

وكان العبود قد تمت إعارته إلى الاتفاق الموسم الماضي، بسبب عدم تفاهمه مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الفريق السابق، ليعود مرة أخرى إلى صفوف النمور.

ونشر الشهراني عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يتمنى التوفيق للعبود مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمراره مع فريقه.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "كل التوفيق أبو سهم بحول الله سيكون موسم مميز لك مع عميد الأندية وكلي ثقة وتفاؤل بأنه سيكون لك حضور وشأن من بداية المعسكر تنعكس نتائجه الإيجابية مستقبلًا داخل المستطيل الأخضر".

وسافر العبود رفقة بعثة الاتحاد إلى إسبانيا، من أجل الانضمام للمعسكر الإعدادي للموسم المقبل 2024-25.