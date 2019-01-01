كلوب يوضح طبيعة إصابة أليسون ويتحدث عن موعد عودته

أليسون لن يشارك في السوبر الأوروبي امام تشيلسي يوم الأربعاء القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إصابة حارس مرمى فريقه أليسون بيكر، ومدة غيابه الملاعب.

وتعرض بيكر إلى إصابة في افتتاح الدوري الإنجليزي، بين ليفربول ونوريتش، مساء الجمعة الماضي والذي انتهي بفوز الريدز بأربعة أهداف لهدف.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم: "أليسون لديه إصابة في عضلة السمانة، سيغيب عنا لفترة من الوقت".

وواصل: "لا أريد ان أضع موعداً محدداً لعودته إلى الملاعب من جديد، ولكنه بالتأكيد لن يتواجد في مباراة الأربعاء، الأمر قد يستغرق عدة أسابيع، سننتظر ونرى ماذا سيحدث".

وتابع: "أعلم أن الأمر قد يصل إلى ستة أسابيع، ولكن أليسون لم يصب كثيراً في مسيرته، علينا الانتظار قليلاً لنرى كيف تسير الأمور معه، ولكن لن يكون معانا في الأسابيع القليلة القادمة".

وسيلعب ليفربول أمام تشيلسي، يوم الأربعاء القادم في إطار السوبر الأوروبي، حيث سيشارك الريدز بصته بطلاً لدوري أبطال أوروبا، بينما يلعب تشيلسي بصفته بطلاً للدوري الأوروبي.