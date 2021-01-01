كلوب يوضح خطط ليفربول في ميركاتو يناير

غيابات بسبب الإصابات متعددة في صفوف الريدز

كشف مدرب ليفربول يورجن كلوب مخططات فريقه في سوق انتقالات يناير، وناقش المنافسة الساخنة على لقب البريميرليج الموسم الحالي.

ليفربول يعاني من عدة غيابات مؤثرة في صفوفه بداعي الإصابة، وخصوصاً في الخط الخلفي بسبب غياب الثنائي فيرجيل فان دايك وجوي جوميز طويل الأمد.

وقال كلوب للإعلام قبل لقاء ساوثامبتون: "نملك حلولاً داخل الفريق ولكن نعاني مع الإصابات، خصوصاً في قلب الدفاع، الأمر يبدأ ولا ينتهي".

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وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان ممكناً دخول السوق، الميركاتو الشتوي صعب للغاية، ليس كل الأندية تملك الأموال الحقيقية، فعل شيء ما لا يعد منطقياً".

وأكمل الألماني: "فعل الشيء الصحيح هو المنطقي، حتى الآن يعجبني ما قمنا به، الموسم الماضي كان صعباً وليس كما يظن البعض أنه كان سهلاً بالنسبة لنا".

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وعن التنافسية الكبيرة الموسم الحالي: "لا يصيبني الأمر بالدهشة، نملك وضعنا الخاص وكذلك بقية الأندية، موسمنا يعد جيداً، ليس أكثر أو أقل، نلعب مع ساوثامبتون ثم فيلا ثم يونايتد".

وختم: "الموسم الحالي صعب للمشجعين، إذا كنت محايداً ستستمتع، ولكن أظن أن الأمور ستذهب حتى اللحظات الأخيرة في المنافسة، الأمر صعب على الجميع ومن هنا التقارب الكبير".

ليفربول يحل ضيفاً مساء الإثنين على ساوثامبتون لحساب الجولة السابعة عشر من لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.