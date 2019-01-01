كلوب يوضح أسباب غياب شاكيري عن ليفربول

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يكشف أسباب غياب لاعبه السويسري شيردان شاكيري عن مواجهة ولفرهامبتون.

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن أسباب غياب لاعبه السويسري شيردان شاكيري عن لقاء فريقه الأخير ضد ولفرهامبتون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصالح هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وأكد خلالها أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية.

وكان المدرب الألماني قد أكد في تصريحات صحفية سبقت المباراة أنه أراد أن يشرك شاكيري أمام ولفرهامبتون لكن مشكلة حدثت في اللحظات الأخيرة منعته من ذلك.

وقال كلوب: "كان يجب أن يشارك شاكيري في المباراة أمام ولفرهامبتون لكنه شعر بمشكلة في العضلة الخلفية، في الوقت الحالي قد يمتد غيابه لعشرة أيام".

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وكان ليفربول قد حقق الفوز في المباراة الأخيرة أمام ولفرهامبتون بهدف نظيف ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام وست هام بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه نظيره شيفيلد يونايتد يوم الخميس المقبل على ملعب أنفيلد ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.