كلوب يهاجم ديشان بسبب نجمه: تعلم كيف تريح لاعبيك!

غضب شديد من المدرب الألماني

شن يورجن كلوب مدرب ليفربول، هجومًا عنيفًا على نظيره ديدييه ديشان، بسبب غياب مدافعه إبراهيما كوناتي عن مواجهة تولوز بالدوري الأوروبي.

ليفربول نجح في الفوز على تولوز بنتيجة 5/1 وهي المباراة التي غاب عنها كوناتي بسبب عدم جاهزيته بدنيًا، لذلك خرج كلوب لاتهام ديدييه ديشان مدرب فرنسا بالفشل في التعامل مع اللاعب خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وقال المدرب الألماني لشبكة "RMC Sport" الفرنسية:"كوناتي لن يلعب الليلة وليس مع الفريق من الأساس، أنا أحب كل شيء فيه ولكن المشكلة أنه تعرض لعدة إصابات والسيد ديشان جعله يلعب 90 و87 دقيقة خلال المباراتين الأخيرتين ولم يمنحه الراحة المناسبة".

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وكان كوناتي قد غاب عن مباراتين في الدوري الإنجليزي خلال نهاية أغسطس وبداية سبتمبر بسبب معاناته من مشكلة عضلية، وتم الحفاظ عليه لفترة تجنبًا لتعرضه إلى أي انتكاسة.

ورغم معاناته البدنية هذا الموسم، إلا أن ديشان أشركه أساسيًا مع فرنسا في آخر مباراتين للديوك، الأولى كانت ضد هولندا في تصفيات يورو 2024، والثانية كانت ودية ضد اسكتلندا.

يذكر أن المباراة القادمة لليفربول ستكون أمام نوتنجهام فورست يوم الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي، وسط غموض حول موقف كوناتي من المشاركة فيها.