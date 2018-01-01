كلوب يمنح كلاين الضوء الأخضر للرحيل في يناير

كارديف الأقرب للحصول على خدمات الظهير الإنجليزي لمدة 6 أشهر

قرر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، السماح لمدافع الفريق ناثان كلاين، بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كلاين عانى العديد من الإصابات منذ بداية مشواره مع ليفربول، قبل أن يعود مجدداً للمشاركة منذ بضعة أسابيع.

لا أمان في إيطاليا - شجار في فلورنسا بين جماهير بولونيا وتورينو

ومن سوء حظ الإنجليزي أنه عاد في ظل تألق الثنائي جو جوميز وترينت أرنولد، لتصبح فرصته في المشاركة ضعيفة.

صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت أن اللاعب في طريقه للانتقال إلى كارديف سيتي في يناير.

📅 في مثل هذا اليوم من عام 2009، سجل فرناندو توريس هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز.



🔥 أصبح أسرع لاعب في ليفربول يسجل 50 هدفاً في المنافسة 🔴 pic.twitter.com/bYyT8Q5L4Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 29, 2018

وستكون الصفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بدون وجود بند لشراء اللاعب بشكل نهائي.

جول 25 | سفيان هني: سأقاتل مع سبارتك للفوز بالألقاب والجزائر تحتاج للاستقرار

ويواجه كارديف منافسة قوية من فولهام وليستر سيتي هام على ضم الظهير الأيمن ذو الـ27 عاماً.

يُذكر أن كلاين انضم لليفربول في 2015 قادماً من ساوثهامبتون بـ12 مليون جنيه إسترليني.