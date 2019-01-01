كلوب يمدح شباب ليفربول بعد ثلاثية ليون

ويختص الوافد الجديد من فولهام

أشاد مدرب ليفربول يورجن كلوب باللاعبين الشباب، وذلك في حديثه مع تلفزيون النادي بعد الفوز على ليون بنتيجة 3-1، في آخر لقاء ودي قبل مواجهة مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية.

واختص المدرب الألماني، اليافع هارفي أليوت، الذي انتقل إلى أكاديمية الريدز الأسبوع الماضي، قادمًا من فولهام، وقال عنه "هذا ما نحاول فعله قبل كل موسم، لتزداد ثقتهم في أنفسهم، وأيضًا لأننا نعرف أنهم جيدين، لكن من الضروري أن يتكيفوا على أشياء مختلفة".

وأضاف "يمكنك رؤية موهبة لا تصدق في هيرفي، إنه شاب لطيف، ورغم صغر سنه وقلة خبرته، إلا أنه يعرف كيف يكون أكثر خداعًا من الآخرين داخل أرض الملعب، رأيت لحظات خاصة لجُل الشباب، خاصة هارفي، ومن الواضح أنه لم يزعج نفسه بالركض من أجل الركض".

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وتابع حديثه عن بقية الشباب "أظهر ياسر لمحات رائعة، وكذلك كي يانا تقدم خطوات كبيرة إلى الأمام، ويبدو لي كذلك أن سيب يمتلك موهبة عظيمة في وسط الملعب، ونفس الأمر ينطبق على بوبي دنكان في الهجوم، لا أريد نسيان أحد، فأنا لا أحسب هاري من هذه المجموعة، لكن يا له من هدف رائع سجله اليوم، وبوجه عام، يعتبر هذا الموسم في غاية الأهمية بالنسبة لهم".