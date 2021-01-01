كلوب يلمح إلى مسؤولية صلاح عن التعادل مع ريال مدريد!

لكنه يدافع عنه أيضًا..

يؤمن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن إحراز هدف مبكر في شباك ريال مدريد كان من شأنه أن يغير شكل مباراة الإياب بينهما تمامًا.

وكان ليفربول قد تعادل سلبيًا مع ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليخسر فرصة الوصول للمربع الذهبي بعد الخسارة ذهابًا 3-1.

الفرصة كانت سانحة لمحمد صلاح لإحراز التقدم بعد أول دقيقتين لكن تيبو كورتوا وقف له بالمرصاد، وبالنسبة لكلوب فكانت هذه اللقطة وغيرها من الفرص المبكرة لتغير مجرى المباراة تمامًا.

المدرب الألماني تحدث إلى الصحافة بعد المباراة وقال "كان الأمر غير مريح لريال مدريد، كنا جيدين وعدوانيين، لعبنا بعض الكرات الجيدة حقًا وكانت لدينا فرص هائلة في بداية المباراة".

كما أضاف "إذا أحرزنا هدفًا من تلك الفرص كانت المباراة لتُفتح، لقد عانوا بسببنا بالفعل وكان من الممكن أن يزيد ذلك".

أما عن محمد صلاح، فقال "في كثير من الأحيان نجح صلاح في إنهاء هذا النوع من الفرص بسهولة، كانت لدينا الكثير من الفرص وكان بمقدورنا خلق المزيد، كرة القدم التي قدمناها كانت أفضل منهم".

وتابع "لم نخسر المواجهة الليلة، خسرناها منذ مباراة الذهاب في مدريد، كان الأمر واضحًا، مع الأداء الجيد في مباراتين كان من الممكن أن نحظى بفرصة أفضل".

وأتم "خضنا مباريات سخيفة هذا الموسم في ملعبنا وكان علينا الفوز، ليس الليلة ولكن في الدوري الإنجليزي، لم تنته الأمور هناك بعد أيضًا".

الجدير بالذكر أن ليفربول يبتعد عن وست هام صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين، على أن يلعب أمام ليدز يونايتد الجولة المقبلة.