كلوب يكشف موعد عودة ساديو ماني من الإصابة

المدرب الألماني يكشف آخر مستجدات إصابة ماني

أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، استمرار غياب المهاجم السنغالي ساديو ماني، في مباراة الغد التي سيحل خلالها الفريق ضيفًا على الملعب "الأولمبي" لمواجهة وست هام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب أسد التيرانجا أثناء مشاركته أمام ولفرهامبتون، في لقاء الأسبوع الـ24 للبريميرليج، الأمر الذي تسبب في غيابه عن مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد شوروسبري، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف للكل.

وعندما سُئل المدرب الألماني عن آخر مستجدات إصابة ماني وموقفه من رحلة لندن، فأجاب للصحفيين "ساديو لن يشارك في مباراة وست هام وربما مواجهة ساوثامبتون".

وأضاف "بعد ذلك سيعود إلى المسار الصحيح، إنه يعاني من إصابة عضلية وهي ليست خطيرة للغاية، لقد كنا محظوظين لأنها لم تكن إصابة خطيرة، كل ما في الأمر أنه سيغيب 3 مباريات فقط".

تفاصيل أكثر بعد قليل....