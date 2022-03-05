كلوب يكشف موعد رحيله عن ليفربول!

كشف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن موعد ابتعاده عن مهنة التدريب وترك الريدز في تصريحات صحفية قبل مواجهة وست هام.

جاء هذا حيث أكد كلوب لصالح "ذا أتلتيك"، أن العام 2024 سيكون على الأغلب نهاية علاقته بكرة القدم وبليفربول كمدرب.

وقال كلوب: "الخطة هي أن أصل لعام 2024 بعد ذلك سأقول شكرًا جزيلًا لكم، لكنني سأستمر لو كانت لدي الطاقة لذلك".

وأضاف: "أنا أحب ما أقوم به لكن في النهاية يجب أن يكون هناك شيئًا آخر في العالم غير مشاهدة نجوم كرة القدم أصحاب المهارة الفائقة".

وأردف: "في الوقت الحالي أنا مليء بالطاقة، لكن يجب أن اتأكد أن الوضع سيبقى هكذا، لا تريد أن تكون متواجدًا بينما أنت متعب".

وأنهى كلماته: "لو قررت الرحيل بحلول 2024 فهذا لا علاقة له بجودة الفريق، أريد أن أتركهم في حال أفضل من الآن، لا يهم إلى متى سأستمر، الأهم هو ماذا سأفعل حتى ذلك الحين".

جدير بالذكر أن ليفربول كان يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي قبل مواجهة وست هام برصيد 60 نقطة.