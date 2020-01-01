كلوب يكشف مدى فداحة إصابة ماتيب وكيتا

قائمة طويلة من الإصابات في صفوف الريدز

كشف مدرب ليفربول يورجن كلوب طبيعة الإصابات التي يعاني منها الثنائي جويل ماتيب ونابي كيتا عقب التعادل مع وست بروميتش لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل ليفربول مع ضيفه الصاعد هذا الموسم 1-1 مساء الأحد، وخرج ماتيب مصاباً بينما لم يشارك كيتا من الأساس.

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وقال كلوب لموقع النادي الرسمي: "جويل أخبرني أنه شعر بشيئاً ما في العضلة الضامة ومن الواضح أن الأمر ليس جيداً".

وأضاف: "لا أعرف مدى فداحة الوضع ولكن كانت إصابة جادة لدرجة أنه اضطر لمغادرة الملعب، غداً سنعرف المزيد".

وحول كيتا: "شعر بنفس العضلة مجدداً، ولهذا السبب لم يكن جاهزاً لتلك المباراة أو للقاء الأربعاء المقبل، لا نعرف مدة الغياب بعد، سنرى".

قائمة غيابات ليفربول تضم دييجو جوتا، فيرجيل فان دايك، تياجو ألكانتارا، جوي جوميز، كوستاس تسيميكاس، وجيمس ميلنر.

ويلعب ليفربول الأربعاء المقبل في ضيافة نيوكاسل لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.