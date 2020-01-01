كلوب يكشف عن مرشحه للفوز بالدوري الإيطالي وأبطال أوروبا

فريق إيطالي مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم من كلوب

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول عن الفريق الذي يشجعه ويتمنى فوزه بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويشهد الموسم الحالي من السيري آ، صراعاً ثلاثياً مشتعلاً بين إنتر ويوفنتوس ولاتسيو على قمة الترتيب.

وقال كلوب في تصريحات تلفزيونية: "أشجع لاتسيو وأتمنى أن يحقق اللقب، لديهم لاعب سابق من ليفربول وهو لوكاس ليفا، كما أنني عملت مع إيموبلي من قبل".

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وواصل: "أنا متأسف لساري وكونتي، ولكن لاتسيو يقدم موسماً عظيماً، إنها مفاجأة".

ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني، وأربع نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث.

ويلعب لاتسيو وإنتر معاً في الوقت الحالي، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 24 من السيري آ.

المدير الألماني تطرق للحديث عن مرشحه للفوز بدوري أبطال أوروبا وقال: "يوفنتوس لديه أقوى تشكيله، إنه المرشح بالنسبة لي، يكفي أن ترى تشكيلتهم وترى من يجلس على مقاعد البدلاء للتأكد أنهم الأقوى".

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جدير بالذكر أن يوفنتوس يلعب مع ليون الفرنسي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب ليفربول مع أتلتيكو مدريد