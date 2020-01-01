كلوب يكشف تطورات إصابة ماني ويشيد بمينامينو

أبرز ما جاء في مؤتمر يورجن كلوب قبل مباراة ليفربول وشيروزبري

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حول المواجهة المقبلة في كأس الاتحاد الإنجليزي إضافة إلى وضعية الفريق على جدول البريميرليج.

وكان ليفربول قد نجح في الفوز على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة شيروزبري في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، تحدث كلوب عن وضعية الفريق الحالية وكذلك إصابة ساديو ماني.

وقال: "إصابة ساديو ماني تؤثر علينا بالطبع، إنه لاعب مهم ومنذ بداية الموسم وهو يقوم بالكثير من الأشياء، وجوده معنا ضروري ونأمل أن يعود سريعًا"

وأضاف: "واثق من أن مينامينو سيحصل على فرصته وسيقدم الأداء المنتظر منه، لقد بدأ يشارك تدريجيًا والآن حان وقت مشاركته في مباريات الدوري"

وتابع: "جدول الأعمال المزدحم بالنسبة لي وكذلك للاعبين يجعل هناك حاجة لتحقيق الانتصارات من أجل البحث عن المهمات القادمة"

وأردف: "جوردان هندرسون يتحسن باستمرار وأنا سعيد من أجله، اللاعبون جميعًا يقدمون مستويات مبهرة بالنسبة لي لذلك أشعر بالرضا حيال ما يقدمون"

وأكمل: "بالنسبة لمباراة شيروزبري فالأمور لا تقل أهمية عن منافسات الدوري ودوري الأبطال، نحن نعطي كل البطولات التي نشارك فيها أهمية كبرى"

كلوب: ولفرهامبتون قدّم مباراة هائلة ونحتاج للتطوير

يذكر أن ليفربول قد وسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 16 نقطة، ليقطع شوطًا هامًا نحو كسر عقدة البريميرليج بعد 31 عامًا من الصيام.