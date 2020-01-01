كلوب يفوز بجائزة فيرجسون كأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

بطل البريميرليج هو مدرب الموسم.. لا جديد

أعلنت رابطة مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز تتويج المدير الفني لليفربول يورجن كلوب بجائزة المدرب الأفضل في البريميرليج لهذا الموسم.

وكان كلوب قد قاد ليفربول إلى الفوز بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عامًا، مما جعله صاحب أهم الإنجازات في التاريخ الحديث للكرة الإنجليزية.

وبعد أن حقق الجائزة، تحدث يورجن كلوب عن سعادته وفخره بالجائزة وبما حدث قبلها من تتويح لفريقه وإعادة اللقب إلى خزائن الريدز من جديد.

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وأضاف: "يسعدني تمامًا أن يتم إعلاني كفائز بجائزة أفضل مدير فني لرابطة مدربي الدوري من خلال جائزة السير أليكس فيرجسون الرائعة، التي سميت على اسم رجل أعجبني كثيرًا"

وتابع: "كل شيء حققناه في ليفربول هذا العام لم يكن ليتحقق لولا المساهمة الرائعة من قبل جميع الفريق التدريبي، إنهم يجعلوننا عبارة مجموعة خاصة من أدمغة كرة القدم"

وأضاف وأضاف ريتشارد بيفان الرئيس التنفيذي للرابطة: "يورجن يحظى باحترام عالمي باعتباره أحد أفضل مدربي كرة القدم في العالم، وبالطبع من قبل أولئك القائمين على كرة القدم الإنجليزية"

ومن جهته، مازح السير أليكس فيرجسون الفائز كلوب، حيث قال له في مقطع فيديو: "تتويجك بالجائزة سيجعلني أغفر لك اتصالك بي في الثالثة فجرًا لتخبرني أنك فزت بالبريميرليج"

كلوب: الأجواء الإيجابية سر فوزنا بالدوري

وبذلك يفتك كلوب الجائزة من المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا والذي حققها في الموسمين الماضيين عقب تتويجه بالدوري في كليهما.